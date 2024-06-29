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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 15:40 | Обновлено 29 июня 2024, 15:48
1322
4

Евро-2024 выиграет сборная…

Sport.ua спрогнозировал победителя континентального первенства

29 июня 2024, 15:40 | Обновлено 29 июня 2024, 15:48
1322
4
Евро-2024 выиграет сборная…
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате Европы начинается самое интересное: матчи на вылет. Увы, это самое интересное начинается уже без национальной команды Украины. Однако горевать некогда: жизнь продолжается, а футбольная – тем более.

29 июня будут сыграны первые матчи 1/8 финала Евро-2024. А там и до 14 июля рукой подать (в этот день будет сыгран главный матч турнира).

Однако ждать – дело все-таки малопривлекательное и малоинтересное. А что, если попытаться уже сейчас заглянуть в последний день ЧЕ-2024? А почему бы и нет? Это не такая сложная задача, как казалась накануне чемпионата, перед началом группового турнира. Сейчас уже сформированы пары первого раунда плей-офф. Давайте сформируем пары на всех последующих стадиях плей-офф. Вплоть до финала.

Мы в редакции Sport.ua попробовали, и вот что из этого вышло.

Итак, в 1/8 финала встретятся:

Испания — Грузия
Германия — Дания
Португалия — Словения
Франция — Бельгия
Румыния — Нидерланды
Австрия — Турция
Англия — Словакия
Швейцария — Италия

Практически все пары, окромя первой, видятся если и не ровными, то с хорошей такой порцией интриги. Тем не менее, в каждом из этих поединков есть свои гегемоны и свои андердоги. Учитывая это обстоятельство, а также игру команд на групповом этапе и интуицию (куда же без нее), мы определили участников четвертьфиналов.

Вот они: Испания, Германия, Португалия, Франция, Нидерланды, Австрия, Англия и Италия.

А дальше будет еще интереснее, потому что уже на стадии 1/4 финала состоятся поединки, которые и по вывеске, и по содержанию заслуживают на решающий матч.

Если наши расчеты относительно победителей первого раунда плей-офф верны, тогда пятого июля сыграют Испания – Германия и Португалия – Франция. А на следующий день – Англия – Италия и Нидерланды – Австрия.

Первые три четвертьфиналы – огонь. Каждый из этих поединков наверняка смог бы стать украшением главного матча Евро. Но, к сожалению, кто-то из грандов точно покинет турнир задолго до финала.

Прогнозируем, что в первом матче выиграет Германия. Испанцы прошли групповой турнир на одном дыхании, но, на наш взгляд, именно дыхания им и не хватит в игре против хозяев турнира. Германия еще может прибавлять, у нее более длинная скамейка, более опытный состав. Поэтому мы ставим на немцев, которым на больших турнирах практически всегда помогают родные стены.

В матче португальцев и французов фаворитом будут, на наш взгляд, подопечные Дешама. Они долго запрягали, но теперь наконец-то должны резво побежать. Португалия – симпатичная и опытная команда, но Роналду уже слишком стар, а тащить коллектив к победе в таких крутых поединках больше некому. Поэтому ставим на Ле Бле.

Англия – Италия: повторение финала минувшего Евро. И противостояния между этими командами в отборе на Евро. Если не произойдет ничего сверхъестественного, то победить должны британцы. Да, команда Саутгейта демонстрирует очень скучную игру. Но ведь и команда Спаллетти не блещет ни результатом, ни игрой. А класс сейчас у команды «трех львов» все-таки выше будет.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ну и, наконец, матч Нидерланды – Австрия. Эти команды выясняли отношения на групповой стадии, и тогда сильнее оказались австрийцы. Но в этот раз выиграют голландцы. Ничем иным, окромя интуиции, этот прогноз не подкреплен. Нам в редакции просто так кажется.

Получается, что за выход в финал будут биться девятого июля Германия – Франция, а днем позже – Англия – Нидерланды.

Первый полуфинальный поединок – настоящая классика европейского футбола. И предугадать его исход – дело весьма сложное. Но мы попробовали его предугадать. И получилось, что первым финалистом Евро-2024 должна стать сборная Германии.

Вторым полуфиналистом по нашей версии должны стать англичане. Они просто сильнее команды Кумана. Хоть и скучнее.

И вот он, главный матч Евро-2024: Германия сыграет против Англии. В пользу немцев – лишний день для подготовки, родные стены и «зуб» на англичан из-за поражения в 1/8 финала на минувшем Евро.

У англичан найдутся свои козыри и свои сильные места, но, на наш взгляд, выиграет Бундестим. Во всяком случае, именно сейчас команда Нагельсманна смотрится предпочтительнее, нежели команда Саутгейта.

А вы как считаете?

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 4
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serg8220100
Испания
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0
antt
Найменший гегемон із таких, це Австрія в 1/8, тому Нідерландам мало б бути найлегше в чвертьфіналі. Хоча завжди запамяталися півфінали чи чвертьфінали з аргентинцями на мундіалі 20-річної давності. Хоча бути впевненим що німці обіграють іспанців хай в себе вдома, це ще не факт. Особливо враховуючи що треба їм Данію сьогодні переграти. Оскільки бельгійці з великими сподіваннями колись нічого не вигравали по суті, то дійсно з французами їм мало що в принципі очікувати. Але очікувати обіграш англіців італіців також не 100%.
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0
Умник
Италии
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0
Alex T
Ну не наша так точно)
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0
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