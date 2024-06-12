Почему Германия выиграет Евро-2024

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Сначала небольшое лирическое отступление. Сборная Германии – самая успешная национальная команда в истории континентальных первенств. Немцы трижды становились лучшей командой Европы, еще трижды выходили в финалы Евро.

С другой стороны, Бундестим весьма успешно играла на крупных домашних турнирах. В 1974 году немцы в родных стенах выиграли чемпионат мира. В 1988 году сборная Германии остановилась в полуфинале чемпионата Европы, а в 2006-м подопечные Клинсманна стали третьими на домашнем Мундиале.

В общем, все исторические предпосылки просто «вопят» о том, что и на Евро-2024 сборная Германии выступит успешно. И пробьется как минимум в полуфинал.

Кстати, если немцы выиграют свою группу (у них в соперниках Шотландия, Венгрия и Швейцария), а, скорее всего, так и случится, то далее им будет благоволить турнирная сетка. В том смысле, что пересечься с основными фаворитами Евро – англичанами и французами – они смогут лишь в финале. Не нужно быть прорицателем, чтобы понять, что команда Нагельсманна сделает все от нее зависящее, дабы финишировать первой в своем квартете.

И чтобы закончить тему исторических параллелей, позволю себе вспомнить сложившуюся ситуацию в Бундестим накануне вышеупомянутого домашнего Мундиаля 2006 года.

Тогда немецкая команда претерпела очень серьезные изменения. Смена поколений – она и для Бундестим – смена поколений. То есть, процесс весьма болезненный и чреват ошибками и разочарованиями.

Накануне того турнира Бундестим под руководством Клинсманна проводила много товарищеских поединков. Примерно в таком же режиме, как и нынешняя немецкая команда. И, что более показательно, играли тогда немцы так же неважно, как и сейчас: много пропускали, часто проигрывали. На Родине их подвергали уничижительной критике. Однако во время ЧМ-2006 немецкая сборная чудесным образом перевоплотилась. И в итоге заняла третье место на турнире, что было воспринято, как несомненный успех. В первую очередь на фоне предыдущих неудач и критики.

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Теперешняя ситуация в сборной Германии практически идентичная. Немцы отвратительно проводят товарищеские матчи: много пропускают, редко выигрывают. К слову, за 2023 год «Манншафт» сыграла 11 контрольных встреч, в которых было добыто лишь три победы, при этом команда пропустила аж 22 мяча.

Команду начали критиковать даже те, кто в ее безоговорочно верил – бывшие игроки Бундестим и функционеры немецкого футбольного Союза. Критиковали, в первую очередь, за отсутствие базовых «настроек», которые должны быть у немецкой сборной по умолчанию – дисциплины, характера, настроя, боевитости, физики.

На фоне мощной критики и отсутствия результата место на тренерском мостике потерял Ханси Флик. Его сменил Юлиан Нагельсманн. Первая проба пера для молодого тренера получилась зачетной (победа над США), но далее – все те же грабли: поражения от Турции и Австрии.

И тогда Нагельсманн решил сделать ход конем. Он уговорил Крооса вернуться в сборную. Тони решил завязать с национальной командой после Евро-2020. Однако после разговора с Нагельсманном «развязался».

И его возвращение в сборную Германии стало настоящим триумфом. В марте сего года Бундестим добыла две резонансные победы: над французами и нидерландцами, которые вернули болельщикам веру в команду. И которые не только уберегли Нагельсманна от отставки, но и позволили Юлиану продлить контракт со сборной до лета 2026 года.

Безусловно, возвращение Крооса – одна из главных фишек нынешней сборной Германии, один из ее козырей на предстоящем Евро. Средняя линия команды с Кроосом и без него – это однозначно две разные команды. К тому же нужно обязательно учитывать и тот момент, что Тони после Евро-2024 официально уйдет не только из Бундестим, но и из футбола. Так что можно не сомневаться, что уже бывший полузащитник «Реала» захочет так же красиво поставить восклицательный знак в сборной, как он сделал это в «Реале».

Однако, не приуменьшая роли Крооса в структурных построениях сборной Германии, обязательно нужно отметить, что и партнеры у Тони по сборной подобрались очень достойные.

Эксперты GGBET оценивают шансы Германии на победу в турнире коэффициентом 6,5.

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В воротах все также Нойер. Возможно, он сейчас не самый лучший голкипер планеты, и, возможно, тер Штеген сейчас лучше, но Нагельсманн доверяет именно Мануэлю. Значит, тренер что-то знает такое, о чем не знают другие.

К слову, в сборной Германии всегда была очень сильная вратарская позиция. И, в то же время, всегда существовала не только жесткая конкуренция за пост номер один, но и конфронтация на этом поприще. Вспомните, хотя бы, ситуацию с Канном и Леманом. Так что ничего нового. Главное, чтобы все шло на пользу сборной.

В центре защиты Бундестим сложилась очень удачная пара – Рюдигер и Та. Оба провели отличные клубные сезоны, оба в потрясающей форме. Слева в защите играет Миттельштедт – как и Та, еще одно открытие последнего сезона Бундеслиги. Правый фланг защиты отдан на откуп Киммиху, который по своему профилю является игроком средней линии.

И в этой связи тоже можно вспомнить ЧМ-2006, когда Клинсманн отрядил на правый фланг защиты сборной полузащитника Лама. Именно в качестве защитника Лам в последствии выиграет и Мундиаль, и Лигу чемпионов.

Средняя линия сборной Германии – однозначно ее самое сильное звено. Не побоюсь утверждать, что средняя линия Бундестим не уступает полузащитам ни Франции, ни Англии.

Если Нагельсманн решит освободить Крооса от черновой работы, позволит ему больше сосредоточиться на созидании, то тогда в пару к Тони будет выдвинут кто-то из пары Гросс – Андрих.

А за завершающую фазу атаки будут отвечать Сане, Гюндоган, Мусиала, форвард Хаверц и, конечно, Вирц, которого фактически в один голос уже сейчас называют потенциально главным открытием Евро-2024.

Вирц очень хотел попасть на ЧМ-2022, однако пропустил тот Мундиаль из-за тяжелой травмы. Может, и к лучшему. Теперь этот полузащитник «Байера» находится в оптимальной форме. Не побоюсь этого слова, фактически в идеальной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Флориана признали лучшим футболистом Бундеслиги недавно завершившегося сезона. Многие ветераны Бундестим, в частности, Лотар Маттеус, прогнозируют Вирцу фантастическое будущее. Дескать, этот парень должен стать лучшим немецким футболистом за всю историю.

Очень лестная характеристика, тем более из уст самого Маттеуса. Однако в этой характеристике больше констатации, нежели лести. Если Вирц наконец-то получит такую свободу действий в сборной Германии, как в своем клубе, он действительно может вытащить Бундестим на вершину.

Так что те, кто недооценивает сборную Германии, могут за это жестко поплатиться. Бундестим уже преодолела и болезнь роста, и игровой кризис. И что-то мне подсказывает, что на Евро-2024 в исполнении «Манншафт» мы как минимум увидим повторение «Летней сказки» 2006-го.