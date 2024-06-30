Ротань вызвал в сборную Украины U-23 на Олимпиаду трех игроков Руха
Новичок львовского клуба Наджиб Якубу ждет команду в Словении
Как стало известно Sport.ua, 30 июня вечером футболисты «Руха» отправились на зарубежный этап подготовки к новому сезону, который пройдет в Словении.
В составе львовской делегации – 32 футболиста, среди которых и первый летний новобранец – нападающий Игорь Краснопир из «Оболони». Еще один новичок – полузащитник сборной Нигера Наджиб Якубу, ранее защищавший цвета «Ворсклы», присоединится к львовянам завтра, 1 июля, уже в Словении.
Отправились на Балканы полузащитник Марко Сапуга и нападающий Юрий Климчук, которые восстанавливаются после серьезных травм. В Словении Рух проведет восемь контрольных матчей.
Что касается представительства «Руха» в сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024, то ее главный тренер Руслан Ротань заинтересован в Игоре Краснопире, Алексее Сыче и Олеге Федоре. Вот почему они неделю будут тренироваться под руководством наставника львовян Виталия Пономарева, а затем отправятся в расположение олимпийской сборной, которая в конце июля возьмет старт на Играх во Франции.
29 июня Рух и Верес провели контрольный матч, завершившийся победой львовского клуба со счетом 4:0.
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