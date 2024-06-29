Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 июня.

1A. Источник: Днепр-1 готовит заявление о снятии с чемпионата УПЛ

Письмо в УПЛ могут направить на следующей неделе

1B. В Минае оценили возможность возвращения в УПЛ вместо Днепра-1

Закарпатский клуб ждет решение УПЛ

2. УПЛ опубликовала календарь нового сезона. Чемпионат стартует в августе

Первый тур предварительно запланирован на 3 августа

3A. Дубль Вини Жуниора. Бразилия разгромила Парагвай и почти вышла в 1/4 финала

Бразильская команда на 99% гарантировала себе путевку в четвертьфинал

3B. Колумбия разгромила Коста-Рику и вышла в плей-офф Копа Америка

Голы забили: Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба

4A. Знаменитый вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро

Андрей Пятов оценил выступление украинцев на ЧЕ-2024

4B. Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024

Английское издание GiveMeSport опубликовало свой анти-топ

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Испанский форвард перешел из Реала в Аль-Гарафа

Хоселу стал футболистом катарского клуба

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало еще одного защитника. На этот раз из Грузии

Состав команды пополнил Гиорги Майсурадзе

5C. Брюгге и Трабзонспор согласовали трансфер Яремчука

С самим украинцем турецкий клуб пока не договорился

6A. Стартовал Гран-при Австрии. Состоялась спринтерская квалификация

Квалификацию перед спринтом выиграл Ферстаппен

6B. Погачар идет на исторический дубль. Превью Тур де Франс 2024

Sport.ua анонсирует старт супермногодневки

7A. Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024

В основе сыграют восемь представительниц Украины

7B. Киченок и Остапенко уверенно вышли в парный финал в Истборне

Людмила и Алена переиграли британский дуєт Хэрриет Дарт / Майя Ламсден

8. Гандбольная сборная Украины U-20 уступила команде Словакии

Украинцы проиграли в первом контрольном матче

9A. Клаггетт – странный соперник для Теофимо. Но он нужен Лопесу

Далее американец может бороться с другими чемпионами

9B. Перейра и Прохазка заменят Конора. И это хорошо

В спортивном плане этот бой даже лучше того, который мог бы выдать Макгрегор

10A. Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро

Sport.ua подводит итоги группового этапа Евро-2024

10B. Дидье Дешам опять на волоске

Игра сборной Франции на Евро-2024 пока не оправдывает ожиданий поклонников

10C. Винисиус Тобиас вернулся в Шахтер. Как прошли два года его аренды в Реале

Бразилец уже 2,5 года на контракте у горняков, но не провел ни одного матча