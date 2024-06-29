Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Главные новости за 28 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 июня.
1A. Источник: Днепр-1 готовит заявление о снятии с чемпионата УПЛ
Письмо в УПЛ могут направить на следующей неделе
1B. В Минае оценили возможность возвращения в УПЛ вместо Днепра-1
Закарпатский клуб ждет решение УПЛ
2. УПЛ опубликовала календарь нового сезона. Чемпионат стартует в августе
Первый тур предварительно запланирован на 3 августа
3A. Дубль Вини Жуниора. Бразилия разгромила Парагвай и почти вышла в 1/4 финала
Бразильская команда на 99% гарантировала себе путевку в четвертьфинал
3B. Колумбия разгромила Коста-Рику и вышла в плей-офф Копа Америка
Голы забили: Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба
4A. Знаменитый вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Андрей Пятов оценил выступление украинцев на ЧЕ-2024
4B. Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024
Английское издание GiveMeSport опубликовало свой анти-топ
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Испанский форвард перешел из Реала в Аль-Гарафа
Хоселу стал футболистом катарского клуба
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало еще одного защитника. На этот раз из Грузии
Состав команды пополнил Гиорги Майсурадзе
5C. Брюгге и Трабзонспор согласовали трансфер Яремчука
С самим украинцем турецкий клуб пока не договорился
6A. Стартовал Гран-при Австрии. Состоялась спринтерская квалификация
Квалификацию перед спринтом выиграл Ферстаппен
6B. Погачар идет на исторический дубль. Превью Тур де Франс 2024
Sport.ua анонсирует старт супермногодневки
7A. Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
В основе сыграют восемь представительниц Украины
7B. Киченок и Остапенко уверенно вышли в парный финал в Истборне
Людмила и Алена переиграли британский дуєт Хэрриет Дарт / Майя Ламсден
8. Гандбольная сборная Украины U-20 уступила команде Словакии
Украинцы проиграли в первом контрольном матче
9A. Клаггетт – странный соперник для Теофимо. Но он нужен Лопесу
Далее американец может бороться с другими чемпионами
9B. Перейра и Прохазка заменят Конора. И это хорошо
В спортивном плане этот бой даже лучше того, который мог бы выдать Макгрегор
10A. Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Sport.ua подводит итоги группового этапа Евро-2024
10B. Дидье Дешам опять на волоске
Игра сборной Франции на Евро-2024 пока не оправдывает ожиданий поклонников
10C. Винисиус Тобиас вернулся в Шахтер. Как прошли два года его аренды в Реале
Бразилец уже 2,5 года на контракте у горняков, но не провел ни одного матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гари Линекер посочувствовал украинской сборной
Хаким Зиеш стал полноценным игроком турецкого клуба