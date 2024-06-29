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Другие новости
29 июня 2024, 09:05 | Обновлено 29 июня 2024, 09:25
2493
0

Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона

Главные новости за 28 июня на Sport.ua

29 июня 2024, 09:05 | Обновлено 29 июня 2024, 09:25
2493
0
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 июня.

1A. Источник: Днепр-1 готовит заявление о снятии с чемпионата УПЛ
Письмо в УПЛ могут направить на следующей неделе

1B. В Минае оценили возможность возвращения в УПЛ вместо Днепра-1
Закарпатский клуб ждет решение УПЛ

2. УПЛ опубликовала календарь нового сезона. Чемпионат стартует в августе
Первый тур предварительно запланирован на 3 августа

3A. Дубль Вини Жуниора. Бразилия разгромила Парагвай и почти вышла в 1/4 финала
Бразильская команда на 99% гарантировала себе путевку в четвертьфинал

3B. Колумбия разгромила Коста-Рику и вышла в плей-офф Копа Америка
Голы забили: Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба

4A. Знаменитый вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Андрей Пятов оценил выступление украинцев на ЧЕ-2024

4B. Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024
Английское издание GiveMeSport опубликовало свой анти-топ

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Испанский форвард перешел из Реала в Аль-Гарафа
Хоселу стал футболистом катарского клуба

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало еще одного защитника. На этот раз из Грузии
Состав команды пополнил Гиорги Майсурадзе

5C. Брюгге и Трабзонспор согласовали трансфер Яремчука
С самим украинцем турецкий клуб пока не договорился

6A. Стартовал Гран-при Австрии. Состоялась спринтерская квалификация
Квалификацию перед спринтом выиграл Ферстаппен

6B. Погачар идет на исторический дубль. Превью Тур де Франс 2024
Sport.ua анонсирует старт супермногодневки

7A. Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
В основе сыграют восемь представительниц Украины

7B. Киченок и Остапенко уверенно вышли в парный финал в Истборне
Людмила и Алена переиграли британский дуєт Хэрриет Дарт / Майя Ламсден

8. Гандбольная сборная Украины U-20 уступила команде Словакии
Украинцы проиграли в первом контрольном матче

9A. Клаггетт – странный соперник для Теофимо. Но он нужен Лопесу
Далее американец может бороться с другими чемпионами

9B. Перейра и Прохазка заменят Конора. И это хорошо
В спортивном плане этот бой даже лучше того, который мог бы выдать Макгрегор

10A. Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Sport.ua подводит итоги группового этапа Евро-2024

10B. Дидье Дешам опять на волоске
Игра сборной Франции на Евро-2024 пока не оправдывает ожиданий поклонников

10C. Винисиус Тобиас вернулся в Шахтер. Как прошли два года его аренды в Реале
Бразилец уже 2,5 года на контракте у горняков, но не провел ни одного матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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