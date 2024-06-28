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Сборная УКРАИНЫ
28 июня 2024, 19:11 | Обновлено 28 июня 2024, 19:40
2910
5

Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024

Английское издание GiveMeSport опубликовало свой анти-топ

28 июня 2024, 19:11 | Обновлено 28 июня 2024, 19:40
2910
5
Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Английское издание GiveMeSport опубликовало свою сборную худших игроков группового этапа Евро-2024.

В этот анти-топ попали 2 украинца: нападающий Артём Довбик и вратарь Андрей Лунин.

Команда 11 главных разочарований группового этапа Евро-2024 выглядит так:

  • Фил Фоден (Англия);
  • Антуан Гризманн (Франция);
  • Ромелу Лукаку (Бельгия);
  • Вирджил Ван Дейк (Нидерланды);
  • Трент Александер-Арнольд (Англия);
  • Александар Митрович (Сербия);
  • Гарри Кейн (Англия);
  • Артем Довбик (Украина);
  • Андрей Лунин (Украина);
  • Йошко Гвардиол (Хорватия);
  • Жереми Доку (Бельгия).

На Евро-2024 сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Фил Фоден Антуан Гризманн Ромелу Лукаку Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд Александар Митрович Гарри Кейн Артем Довбик Андрей Лунин Йошко Гвардиол Жереми Доку
Алексей Тиньков Источник: Give me Sport
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Комментарии 5
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Harun Bakircioğlu
Думаю, были игроки и похуже. Тут компашка такая, что скорее топ тех кто не оправдал возложенных высоких надежд. Как бы не только мы от пичичи и вратаря выведшего Реал в финал ЛЧ ожидали большего.
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+3
Saar
 Портал WhoScored виставив топ10 найгірших. В цю десятку ввійшли три наші гравці. Причому цей рейтинг, як найгірший очолив Лунін. Також сюди потрапили Конопля і ........Циганков
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0
Xvalenok03
Интересный рейтинг. В него попали как раз те украинские игроки которые по мнению некоторых наоборот - самые лучшие. 
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-1
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GloryUkraine
Задовбали з такими рейтингами. Невдовзі будуть рейтинги хто скільки разів пукнув до обіду і т.д.
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-1
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