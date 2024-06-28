Сборная УКРАИНЫ28 июня 2024, 19:11 | Обновлено 28 июня 2024, 19:40
2910
5
Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024
Английское издание GiveMeSport опубликовало свой анти-топ
28 июня 2024, 19:11 | Обновлено 28 июня 2024, 19:40
2910
5
Английское издание GiveMeSport опубликовало свою сборную худших игроков группового этапа Евро-2024.
В этот анти-топ попали 2 украинца: нападающий Артём Довбик и вратарь Андрей Лунин.
Команда 11 главных разочарований группового этапа Евро-2024 выглядит так:
- Фил Фоден (Англия);
- Антуан Гризманн (Франция);
- Ромелу Лукаку (Бельгия);
- Вирджил Ван Дейк (Нидерланды);
- Трент Александер-Арнольд (Англия);
- Александар Митрович (Сербия);
- Гарри Кейн (Англия);
- Артем Довбик (Украина);
- Андрей Лунин (Украина);
- Йошко Гвардиол (Хорватия);
- Жереми Доку (Бельгия).
На Евро-2024 сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.
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Комментарии 5
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Думаю, были игроки и похуже. Тут компашка такая, что скорее топ тех кто не оправдал возложенных высоких надежд. Как бы не только мы от пичичи и вратаря выведшего Реал в финал ЛЧ ожидали большего.
Портал WhoScored виставив топ10 найгірших. В цю десятку ввійшли три наші гравці. Причому цей рейтинг, як найгірший очолив Лунін. Також сюди потрапили Конопля і ........Циганков
Интересный рейтинг. В него попали как раз те украинские игроки которые по мнению некоторых наоборот - самые лучшие.
Показать Скрыть 1 ответ
Задовбали з такими рейтингами. Невдовзі будуть рейтинги хто скільки разів пукнув до обіду і т.д.
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