Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024

Английское издание GiveMeSport опубликовало свою сборную худших игроков группового этапа Евро-2024.



В этот анти-топ попали 2 украинца: нападающий Артём Довбик и вратарь Андрей Лунин.



Команда 11 главных разочарований группового этапа Евро-2024 выглядит так:

Фил Фоден (Англия);

Антуан Гризманн (Франция);

Ромелу Лукаку (Бельгия);

Вирджил Ван Дейк (Нидерланды);

Трент Александер-Арнольд (Англия);

Александар Митрович (Сербия);

Гарри Кейн (Англия);

Артем Довбик (Украина);

Андрей Лунин (Украина);

Йошко Гвардиол (Хорватия);

Жереми Доку (Бельгия).

На Евро-2024 сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.