Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Известный украинский экс-вратарь Андрей Пятов оценил выступление украинцев на ЧЕ-2024.

«Чего не хватило, чтобы выйти Украине из группы? Пожалуй, первой игры. Был провальный первый матч, а на таких турнирах, как видите, разница мячей решает очень многое.

Игра против Бельгии мне очень понравилась. У бельгийцев звездное многомиллионное нападение, ребята прекрасно играли, имели моменты, к сожалению, не забили, но показали уровень. Результат не очень, но сама игра меня порадовала», – сказал Пятов.