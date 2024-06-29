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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 00:44 |
742
0

Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро

Андрей Пятов оценил выступление украинцев на ЧЕ-2024

29 июня 2024, 00:44 |
742
0
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
УАФ. Андрей Пятов

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Известный украинский экс-вратарь Андрей Пятов оценил выступление украинцев на ЧЕ-2024.

«Чего не хватило, чтобы выйти Украине из группы? Пожалуй, первой игры. Был провальный первый матч, а на таких турнирах, как видите, разница мячей решает очень многое.

Игра против Бельгии мне очень понравилась. У бельгийцев звездное многомиллионное нападение, ребята прекрасно играли, имели моменты, к сожалению, не забили, но показали уровень. Результат не очень, но сама игра меня порадовала», – сказал Пятов.

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Андрей Пятов сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: ФК Шахтер Донецк
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