В Минае оценили возможность возвращения в УПЛ вместо Днепра-1

Не исключено, что «Днепр-1» из-за финансовых проблем прекратит существование, а заменить команду в УПЛ может «Минай», который вылетел по итогам минувшего сезона.

Менеджер клуба Мирослав Небесник рассказал о том, что «Минай» ждет решения УПЛ.

«Мы в режиме ожидания. Следим за развитием событий. Какое решение примет УПЛ, так и будет», – сказал Небесник.

Решение о том, кто в случае необходимости заменит «Днепр-1», должна принять УПЛ на общих сборах. Команда Желько Любеновича по итогам сезона заняла предпоследнее место.