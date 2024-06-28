Украина. Премьер лига28 июня 2024, 19:48 | Обновлено 28 июня 2024, 19:58
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В Минае оценили возможность возвращения в УПЛ вместо Днепра-1
Клуб ждет решение УПЛ
28 июня 2024, 19:48 | Обновлено 28 июня 2024, 19:58
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Не исключено, что «Днепр-1» из-за финансовых проблем прекратит существование, а заменить команду в УПЛ может «Минай», который вылетел по итогам минувшего сезона.
Менеджер клуба Мирослав Небесник рассказал о том, что «Минай» ждет решения УПЛ.
«Мы в режиме ожидания. Следим за развитием событий. Какое решение примет УПЛ, так и будет», – сказал Небесник.
Решение о том, кто в случае необходимости заменит «Днепр-1», должна принять УПЛ на общих сборах. Команда Желько Любеновича по итогам сезона заняла предпоследнее место.
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