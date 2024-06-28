Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Минае оценили возможность возвращения в УПЛ вместо Днепра-1
Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 19:48 | Обновлено 28 июня 2024, 19:58
884
0

В Минае оценили возможность возвращения в УПЛ вместо Днепра-1

Клуб ждет решение УПЛ

28 июня 2024, 19:48 | Обновлено 28 июня 2024, 19:58
884
0
В Минае оценили возможность возвращения в УПЛ вместо Днепра-1
ФК Минай

Не исключено, что «Днепр-1» из-за финансовых проблем прекратит существование, а заменить команду в УПЛ может «Минай», который вылетел по итогам минувшего сезона.

Менеджер клуба Мирослав Небесник рассказал о том, что «Минай» ждет решения УПЛ.

«Мы в режиме ожидания. Следим за развитием событий. Какое решение примет УПЛ, так и будет», – сказал Небесник.

Решение о том, кто в случае необходимости заменит «Днепр-1», должна принять УПЛ на общих сборах. Команда Желько Любеновича по итогам сезона заняла предпоследнее место.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало еще одного защитника. На этот раз из Грузии
Источник: Днепр-1 готовит заявление о снятии с чемпионата УПЛ
Шесть клубов заинтересованы в подписании форварда Кривбасса
Днепр-1 Минай Мирослав Небесник чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Футбол | 28 июня 2024, 07:01 3
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Завершился групповой этап ЧЕ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28 июня 2024, 07:20 20
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
Бокс | 28.06.2024, 07:49
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
Футбол | 28.06.2024, 19:26
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Теннис | 28.06.2024, 12:26
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
27.06.2024, 21:24 12
Футбол
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
27.06.2024, 22:12 2
Бокс
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
27.06.2024, 09:00 240
Футбол
Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
27.06.2024, 20:10 11
Футбол
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
27.06.2024, 11:34 20
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
27.06.2024, 18:44 2
Бокс
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
27.06.2024, 09:49 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем