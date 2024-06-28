УПЛ опубликовала календарь нового сезона. Чемпионат стартует в августе
Первый тур предварительно запланирован на 3 августа
УПЛ опубликовала календарь на чемпионат 2024/25, а базовой датой 1-го тура является 3 августа. Чемпион «Шахтер» откроет сезон матчем против «Ворсклы».
Базовая дата последнего тура – 24 мая.
В календаре остается «Днепр-1», который из-за финансовых проблем близок к снятию с чемпионата, однако УПЛ пока официально не получила информацию о прекращении существования клуба.
Ранее сообщалось, что команду может заменить «Минай».
«Шахтер» и «Динамо» сыграют между собой в 11-м и 26-м турах.
Полный календарь доступен по ссылке.
Календарь стартового тура
3 августа
Александрия – Динамо
Ворскла – Шахтер
Кривбасс – Черноморец
Днепр-1 – ЛНЗ
Заря – Ингулец
Верес – Карпаты
Рух – Полесье
Оболонь – Колос
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