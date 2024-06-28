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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 18:45 | Обновлено 28 июня 2024, 18:46
760
0

УПЛ опубликовала календарь нового сезона. Чемпионат стартует в августе

Первый тур предварительно запланирован на 3 августа

28 июня 2024, 18:45 | Обновлено 28 июня 2024, 18:46
760
0
УПЛ опубликовала календарь нового сезона. Чемпионат стартует в августе
УПЛ

УПЛ опубликовала календарь на чемпионат 2024/25, а базовой датой 1-го тура является 3 августа. Чемпион «Шахтер» откроет сезон матчем против «Ворсклы».

Базовая дата последнего тура – 24 мая.

В календаре остается «Днепр-1», который из-за финансовых проблем близок к снятию с чемпионата, однако УПЛ пока официально не получила информацию о прекращении существования клуба.

Ранее сообщалось, что команду может заменить «Минай».

«Шахтер» и «Динамо» сыграют между собой в 11-м и 26-м турах.

Полный календарь доступен по ссылке.

Календарь стартового тура

3 августа

Александрия – Динамо

Ворскла – Шахтер

Кривбасс – Черноморец

Днепр-1 – ЛНЗ

Заря – Ингулец

Верес – Карпаты

Рух – Полесье

Оболонь – Колос

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Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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