УПЛ опубликовала календарь нового сезона. Чемпионат стартует в августе

УПЛ опубликовала календарь на чемпионат 2024/25, а базовой датой 1-го тура является 3 августа. Чемпион «Шахтер» откроет сезон матчем против «Ворсклы».

Базовая дата последнего тура – 24 мая.

В календаре остается «Днепр-1», который из-за финансовых проблем близок к снятию с чемпионата, однако УПЛ пока официально не получила информацию о прекращении существования клуба.

Ранее сообщалось, что команду может заменить «Минай».

«Шахтер» и «Динамо» сыграют между собой в 11-м и 26-м турах.

Полный календарь доступен по ссылке.

Календарь стартового тура

3 августа

Александрия – Динамо

Ворскла – Шахтер

Кривбасс – Черноморец

Днепр-1 – ЛНЗ

Заря – Ингулец

Верес – Карпаты

Рух – Полесье

Оболонь – Колос