ОФИЦИАЛЬНО. Испанский форвард перешел из Реала в Аль-Гарафа

Испанский нападающий Хоселу перешел из мадридского «Реала» в катарский «Аль-Гарафа».

По данным инсайдеров, катарский клуб заплатил за трансфер 1,5 млн евро.

Контракт подписан на два года з возможностью пролонгации на один сезон.

В сезоне 2023/24 Хоселу сыграл 49 матчей и забил 18 голов за «Реал», если учитывать все клубные турниры.

34-летний форвард выступает на Евро-2024 со сборной Испании, которая пробилась в 1/8 финала.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.