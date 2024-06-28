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Испания
28 июня 2024, 23:10 | Обновлено 28 июня 2024, 23:29
304
0

ОФИЦИАЛЬНО. Испанский форвард перешел из Реала в Аль-Гарафа

Хоселу стал футболистом катарского клуба

28 июня 2024, 23:10 | Обновлено 28 июня 2024, 23:29
304
0
ОФИЦИАЛЬНО. Испанский форвард перешел из Реала в Аль-Гарафа
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Испанский нападающий Хоселу перешел из мадридского «Реала» в катарский «Аль-Гарафа».

По данным инсайдеров, катарский клуб заплатил за трансфер 1,5 млн евро.

Контракт подписан на два года з возможностью пролонгации на один сезон.

В сезоне 2023/24 Хоселу сыграл 49 матчей и забил 18 голов за «Реал», если учитывать все клубные турниры.

34-летний форвард выступает на Евро-2024 со сборной Испании, которая пробилась в 1/8 финала.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.

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трансферы Реал Мадрид Аль-Гарафа Хоселу трансферы Ла Лиги
Николай Степанюк Источник: X (Twitter)
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