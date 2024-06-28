ОФИЦИАЛЬНО. Испанский форвард перешел из Реала в Аль-Гарафа
Хоселу стал футболистом катарского клуба
Испанский нападающий Хоселу перешел из мадридского «Реала» в катарский «Аль-Гарафа».
По данным инсайдеров, катарский клуб заплатил за трансфер 1,5 млн евро.
Контракт подписан на два года з возможностью пролонгации на один сезон.
В сезоне 2023/24 Хоселу сыграл 49 матчей и забил 18 голов за «Реал», если учитывать все клубные турниры.
34-летний форвард выступает на Евро-2024 со сборной Испании, которая пробилась в 1/8 финала.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.
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