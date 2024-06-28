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Испания
28 июня 2024, 19:26 | Обновлено 28 июня 2024, 19:44
1750
2

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб

Хоселу провёл в составе мадридцев лишь год

28 июня 2024, 19:26 | Обновлено 28 июня 2024, 19:44
1750
2
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу покинул мадридский клуб.

«ФК «Реал» Мадрид достиг соглашения с «Аль-Гарафа» о переходе нашего игрока. Хоселу стал важным игроком, позволившим выйти в финал на «Уэмбли» и завоевать пятнадцатую Лигу Чемпионов. «Реал» Мадрид благодарит Хоселу за его профессионализм и верность клубу, а также выражает свою любовь ему и его семье, желая им удачи на новом этапе их жизни», – сообщил официальный аккаунт «Реала» в Instagram

В сезоне 2023/24 Хоселу провёл 49 матчей за мадридскую команду, в которых забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценил игрока стоимостью €5 млн. Именно дубль Хоселу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» вывел «Реал» в финал победного для себя турнира.

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трансферы Реал Мадрид Аль-Гарафа Хоселу трансферы Ла Лиги
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Saar
17 голів і коштує всього 5 млн.... який контраст з ціною Судакова, який втричі забив менше голів, а коштує, по бажанню Шахтаря, в 10 раз більше. 😂😂😂😂😂😂😂😂 І знайдеться ж якийсь недоумок і купить це бревно😅😅😅
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