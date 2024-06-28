ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу покинул мадридский клуб.



«ФК «Реал» Мадрид достиг соглашения с «Аль-Гарафа» о переходе нашего игрока. Хоселу стал важным игроком, позволившим выйти в финал на «Уэмбли» и завоевать пятнадцатую Лигу Чемпионов. «Реал» Мадрид благодарит Хоселу за его профессионализм и верность клубу, а также выражает свою любовь ему и его семье, желая им удачи на новом этапе их жизни», – сообщил официальный аккаунт «Реала» в Instagram



В сезоне 2023/24 Хоселу провёл 49 матчей за мадридскую команду, в которых забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценил игрока стоимостью €5 млн. Именно дубль Хоселу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» вывел «Реал» в финал победного для себя турнира.