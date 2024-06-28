Винисиус Тобиас вернулся в Шахтер. Как прошли два года его аренды в Реале

24 июня чемпион Украины «Шахтер» официально сообщил о возвращении в команду бразильского защитника Винисиуса Тобиаса. 20-летний футболист в последнее время выступал в Испании за вторую команду «Реала», а также неоднократно привлекался к тренировкам с первой командой «бланкос» и те даже всерьез рассматривали возможность полноценного выкупа контракта Тобиаса, однако все сложилось именно так, как сложилось – бразилец опять попробует заиграть в «Шахтере»…

Кто такой Винисиус Тобиас

Наверное, найдется немало футбольных болельщиков, старающихся не пропускать ключевые события из жизни клубов украинской Премьер-лиги, однако не знающих ничего или обладающих крайне поверхностным представлением о том, кто такой этот Винисиус Тобиас, почему он оказался в «Реале» и что теперь его возвращение даст «Шахтеру».

Винисиус Тобиас является воспитанником академии «Интернасьонала». В январе 2022 года, еще до момента, когда отношения между «горняками» и «колорадос» начали портиться (виной всему, как сообщают бразильские источники, две сделки – по Алану Патрику и Витао, на которых «Интернасьонал» получил колоссальную выгоду, банально воспользовавшись фактом начала полномасштабной фазы российско-украинской войны и фактическим бегством легионеров из УПЛ), украинский клуб за 6 миллионов евро выкупил у бразильского молодого правого фулбека, который присоединился к команде на тренировочных сборах в процессе подготовки ко второй части сезона-2021/22.

Если говорить точнее, то все бумаги по трансферу Тобиаса «Шахтер» оформил еще летом 2021 года. Однако завершить сделку в тот момент мешало одно простое обстоятельство – Винисиусу еще не исполнилось 18 лет, из-за чего он не мог покинуть Бразилию и быть заявленным за «Шахтер». В общем-то история, которая в последние годы становится весьма стандартной для европейских клубов, старающихся приобретать бразильских талантов в как можно более раннем возрасте. Недавний случай с Эстевао и «Челси» – яркое тому подтверждение…

Впервые в СМИ об интересе «Шахтера» к Винисиусу Тобиасу сообщалось еще в начале 2021 года. Тогда источники утверждали, что «горняки» конкурируют за право подписать талантливого фулбека с «Ювентусом». Однако руководство «Интернасьонала» поначалу упорствовало, и не желало даже рассматривать предложения, которые были ниже порога в 10 миллионов евро, при том, что клаусула Тобиаса составляла аж 60 миллионов.

«Мы уже давно работаем по этому футболисту: начали фактически еще когда ему было 16 лет, в прошлом году. Вели переговоры, но тогда не смогли договориться. Это продолжалось где-то полгода. Сейчас мы достигли договоренности с ФК «Интернасьонал», что в феврале 2022 года Винисиус перейдет к нам. Мы на него очень рассчитываем и в него верим, думаем, что в будущем он станет игроком первой команды сборной Бразилии. Очень талантливый парень, сильно подкованный технически. Мы играем в атакующий футбол, Винисиус хорошо вписывается в нашу схему. Говоря футбольным языком, он рожден именно для такой команды, как наша, которая проповедует атакующий футбол. Думаю, он будет в ней очень серьезно прогрессировать и расти», – говорил летом 2021-го генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Приятно впечатлил на сборах у Де Дзерби, а затем уехал…

Как уже упоминалось, к «Шахтеру» Винисиус Тобиас присоединился в начале 2022 года. Тогда команда, которой руководил итальянец Роберто Де Дзерби, пребывала на тренировочных сборах в Турции и еще не знала, что ей, как и всем остальным футбольным коллективам из Украины, не удастся провести остаток сезона-2021/22…

Удивительно, но молодому Тобиасу удалось достаточно быстро адаптироваться к новым требованиям и заслужить одобрительные отзывы от тренерского штаба Де Дзерби. В товарищеских матчах Винисиус показал, что действительно обладает хорошими скоростью и техникой, а также способен выполнять большой объем работы на «бровке», постоянно подключаясь к атакам своей команды.

Чтобы понять, насколько быстро и эффективно Тобиас влился в состав новой команды, достаточно оценить комментарии, которые в его адрес выдавал тогдашний ассистент Де Дзерби Давиде Поссанцини.

20 января итальянский тренер заявил о Тобиасе следующее: «Если игрок силен, неважно, сколько ему лет. Он уже занимается с нами – надеемся увидеть прогресс. Ему надо перенимать у других игроков опыт, чтобы знать, как тренироваться. Очень верим в него!»

А уже 3 февраля тот же Поссанцини так комментировал работу в команде двух бразильских новичков (вместе с Тобиасом особые надежды тогда «оранжево-черные» возлагали на Давида Нереса – таланта, которому так и не суждено было показать свой футбол в Украине).

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«Команда очень хорошо приняла этих ребят. Кажется, что они играют с нами с самого начала сезона. И потом, мы все знаем Нереса, который два года назад в Лиге чемпионов очень ярко проявил свои качества. Что касается Винисиуса Тобиаса, то он молод и невероятно талантлив, мы очень верим в него», – говорил Поссанцини.

Но провести хотя бы один официальный матч за «Шахтер» Винисиус Тобиас так и не смог. Из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны сезон-2021/22 в украинском футболе так и не был доигран, а подавляющее большинство легионеров предпочли немедленно, или спустя несколько месяцев, покинуть клубы из отечественного чемпионата. Одним из них и стал Винисиус Тобиас…

Два года в Реале: от вау-эффекта до сомнений и отказа от выкупа

Изначально серьезный интерес к подписанию Винисиуса Тобиаса проявляли два английских («Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед») и один итальянский («Ювентус») клубы, однако оформить трансфер бразильца удалось «Реалу». При этом, «бланкос» непосредственно договаривались с руководством «Шахтера», а не искали лазейки для осуществления сделки в виде пресловутого Annexe 7 ФИФА.

Первоначально сообщалось, что «Реал» оформил аренду Тобиаса на сезон с небольшим (сделка была заключена 1 апреля 2022-го в рамках специального окна, открытие которого стало возможным благодаря совместной позиции ФИФА и УЕФА по отношению к событиям вокруг войны в Украине), причем заплатил за нее «Шахтеру» (здесь сведения из различных источников отличались очень существенно: от 500 тысяч до 2 миллионов евро) и согласовал возможную опцию выкупа на будущее (ее сумма также отличалась в разных источниках: от 10 до 18 миллионов евро).

В «Реале» приглашение Винисиуса Тобиаса изначально рассматривали как решение под вторую команду – «Кастилью», возглавляемую легендой «бланкос» Раулем. Задумка боссов мадридцев была, по сути, такая же, как и ранее в ситуации с Каземиро. В «Реале» хотели посмотреть на прогресс бразильца в дублирующем составе, а затем, если тот оправдает ожидания, уже начать «подтягивать» его к тренировкам и выступлениям за первую команду.

И, надо сказать, Винисиусу Тобиасу после впечатляющего зимнего сбора в «Шахтере» удалось очень быстро оставить о себе крайне положительные эмоции и у Рауля, и у высшего руководства «Реала». Уже через три недели после совершения трансфера из Украины некоторые испанские источники начали писать, что «бланкос» активировали опцию по выкупу контракта Тобиаса.

И пускай впоследствии подобная информация так и не оправдалась, однако главный тренер «Кастильи» Рауль очень и очень лестно отзывался в прессе о таланте и способностях Тобиаса, а пресса уже вовсю начала сравнивать Винисиуса с англичанином Александер-Арнольдом из «Ливерпуля»…

Удалось в то время Тобиасу заслужить внимание и комплименты в свой адрес и от главного тренера первой команды «Реала» Карло Анчелотти: «Это юноша, у которого много качеств, много энергии и который учится очень быстро, потому что он серьезный. Идея состоит в том, чтобы рассчитывать на него в будущем, как и на всех молодых игроков».

Однако, несмотря на присутствие вау-эффекта от знакомства со способностями Винисиуса Тобиаса, все-таки руководство «Реала» предпочло не спешить с полным выкупом игрока у «Шахтера». Благо, аренда позволяла щепетильно присматриваться к бразильцу еще целый сезон, а уж затем принимать решения.

В январе 2023 года Винисиус Тобиас впервые попал в заявку на официальный матч «Реала» – это была кубковая игра против «Вильярреала», однако на поле бразилец тогда так и не появился. Однако вскоре в стане «бланкос» решили, что молодой талант начал демонстрировать признаки остановки в развитии, и это послужило главной причиной отказа от активации опции выкупа, согласованной с «Шахтером» в апреле 2022-го.

Что правда, отказываться от Тобиаса окончательно в «Реале» все-таки не пожелали. По настойчивой рекомендации Рауля боссы «бланкос» согласовали с коллегами из «Шахтера» еще одну аренду фулбека – вновь на один сезон и снова с необязательной опцией выкупа.

В сентябре и декабре 2023 года Винисиус Тобиас еще несколько раз попадал в заявку первой команды «Реала» на матчи Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Испании. На тот момент фулбек уже неоднократно привлекался к тренировкам с главными звездами «бланкос» и имел возможность проявить себя непосредственно перед Карло Анчелотти, который из-за травм ряда исполнителей был вынужден обратить особое внимание не ближайший резерв из «Кастильи».

В частности, испанская пресса сообщала, что в одном из разговоров с президентом клуба Флорентино Пересом Анчелотти прямо похвалил Тобиаса, заявив буквально следующее: «Этот мальчик очень хорош».

6 января 2024 года Винисиус Тобиас провел свой первый и, как оказалось, единственный матч за «Реал». Бразилец вышел в стартовом составе на кубковый поединок против малоизвестной команды «Арандина», который мадридцы выиграли со счетом 3:1, а правый фулбек провел на поле 88 минут, не отметившись результативными действиями, после чего и был заменен.

Собственно, именно небольшое количество результативных действий и сыграло с Тобиасом, которого особо хвалили за качественную работу на атаку, злую шутку в «Реале». За «Кастилью» фулбек в общей сложности провел 61 поединок, в которых отхватил больше желтых карточек (14), чем отдал результативных передач (8).

Уже в марте нынешнего года большинство солидных испанских СМИ не сомневались в том, что «Реал» вновь не воспользуется опцией выкупа Винисиуса Тобиаса у «Шахтера», и тот, на этот раз, вернется в стан «горняков». Собственно говоря, все так и произошло…

Чего ждать от Тобиаса в Шахтере?

Важно понимать, что Винисиус Тобиас возвращается совсем в другой «Шахтер», чем тот, с которым он подписывал пятилетнее трудовое соглашение два с половиной года назад. Если тогда команду Роберто Де Дзерби называли едва ли не проектом мечты Рината Ахметова, то нынешний «Шахтер» Марино Пушича вынужден считаться с суровой реальностью.

Впрочем, для молодого фулбека все это может пойти только в плюс. На родной позиции конкуренты у Тобиаса номинально весьма качественные (Ефим Конопля и Гиорги Гочолеишвили), но уж никак не такие, которых нельзя усадить на скамейку. Все-таки если в «Реале» у Винисиуса были моменты, когда его реально рассматривали как перспективу под первую команду, то в «Шахтере» претендовать на место в основе бразильцу «на бумаге» должно быть куда проще.

Не стоит исключать и варианта, при котором из Винисиуса Тобиаса будут пробовать делать такого себе универсала, смещая его то ли на левый фланг обороны, где конкуренция еще менее серьезная (Педриньо и Иракли Азарови, причем второго ряд СМИ нынешним летом «отправляет» в «Селтик»), чем справа, то ли просто попробуют выдвинуть чуть выше – на позицию вингера, хотя подобный эксперимент даже в теории не выглядит потенциально успешным.

Главное, что нужно понимать сейчас – в «Шахтер» Винисиус Тобиас возвращается после того, как, по сути, не смог воспользоваться шансом всей своей жизни и оказаться востребованным для «Реала». Это может оказать как негативный эффект на карьеру 20-летнего бразильца, если он не обладает должным уровнем психологической стойкости, так и выступить в роли дополнительной мотивации, чтобы качественно выступить в «Шахтере» и доказать боссам «бланкос», что они ошиблись.

Формально все указывает на то, что болельщикам «горняков» вполне можно надеяться на реализацию второго варианта. Уходя из «Реала» Винисиус Тобиас дал понять, что имеет профессиональные амбиции однажды снова вернуться в мадридский клуб.

«Это были два прекрасных года обучения, приобретения опыта и роста. Техническому персоналу, директорам и коллегам моя вечная благодарность. Просто благодарен за возможность носить эту футболку. Увидимся снова, мадридисты. Спасибо вам за все. Hala Madrid!», – написал Тобиас в Instagram.

И под этим же постом своим комментарием уже успел отличиться бразильский гений нынешнего «Реала» Винисиус Жуниор, который написал: «Удачи, брат».

Согласитесь, далеко не каждому бразильцу удается получить публичную долю внимания от, вероятно, лучшего футболиста поколения для этой наций. Вот и посмотрим – прав ли окажется Палкин и скауты «Шахтера» в ожиданиях того, что со временем в национальной сборной Бразилии будет как минимум два Винисиуса – Жуниор и Тобиас…