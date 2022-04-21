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Реал досрочно активировал опцию выкупа Винисиуса Тобиаса

В мадридском клубе быстро приняли решение

  • 21.04.2022 23:05
  • 1214 просмотров
  • 1 комментарий
Реал досрочно активировал опцию выкупа Винисиуса Тобиаса
© instagram.com/vinicius_04ofc

Мадридский «Реал» досрочно активировал опцию выкупа арендованного у «Шахтера» защитника Винисиуса Тобиаса.

«Королевский» клуб подпишет 18-летнего бразильца на постоянной основе за 10 миллионов евро. Еще 10 миллионов украинский клуб может получить в качестве бонусов.

Винисиус присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года и прошел с командой сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах. Игрок обошелся «Шахтеру» в 6 миллионов евро.

Источник — Twitter

(15 голосов)

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Комментарии
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    online
    Roma513, 21.04.2022 23:28
    +1
    Очень не плохие деньги
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