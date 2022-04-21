Реал досрочно активировал опцию выкупа Винисиуса Тобиаса

Мадридский «Реал» досрочно активировал опцию выкупа арендованного у «Шахтера» защитника Винисиуса Тобиаса.
«Королевский» клуб подпишет 18-летнего бразильца на постоянной основе за 10 миллионов евро. Еще 10 миллионов украинский клуб может получить в качестве бонусов.
Винисиус присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года и прошел с командой сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах. Игрок обошелся «Шахтеру» в 6 миллионов евро.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.