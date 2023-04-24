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  4. Реал сомневается в целесообразности выкупа у Шахтера Винисиуса Тобиаса
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 10:46 |
1143
1

Реал сомневается в целесообразности выкупа у Шахтера Винисиуса Тобиаса

В мадридском клубе считают, что бразилец притормозил в развитии

24 апреля 2023, 10:46 |
1143
1
Реал сомневается в целесообразности выкупа у Шахтера Винисиуса Тобиаса
instagram.com/vinitobias

Мадридский «Реал» начал сомневаться в целесообразности активации опции выкупа 19-летнего правого фулбека Винисиуса Тобиаса, арендованного у «Шахтера».

Бразилец выступает в резервной команде клуба «Кастилье», и ранее его игра вызывала удовлетворение у руководства клуба, в том числе и у главного тренера первой команды Карло Анчелотти.

Однако сейчас в «Реале» заметили, что за последние несколько недель Винисиус Тобиас начал демонстрировать признаки падения формы и значительно притормозил в развитии. Это обстоятельство может помешать полноценному трансферу бразильца в «Реал», хотя окончательное решение боссы мадридского клуба еще не приняли.

Ранее сообщалось, что «Реал» имеет опцию выкупа по Винисиусу Тобиасу на 18 миллионов евро (по другим данным – 10 миллионов евро).

Также СМИ информировали, что интерес к бразильскому защитнику начал проявлять «Лион».

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Источник Fichajes.com
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Комментарии 1
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Andr88
Реал хитрый .Первые начали хвалить Мудрика а когда спросили почему не купите то ответили что он в наши планы не входит и теперь смеётся над Челси попавшими на 70 млн плюс зарплата 
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