Реал сомневается в целесообразности выкупа у Шахтера Винисиуса Тобиаса
В мадридском клубе считают, что бразилец притормозил в развитии
Мадридский «Реал» начал сомневаться в целесообразности активации опции выкупа 19-летнего правого фулбека Винисиуса Тобиаса, арендованного у «Шахтера».
Бразилец выступает в резервной команде клуба «Кастилье», и ранее его игра вызывала удовлетворение у руководства клуба, в том числе и у главного тренера первой команды Карло Анчелотти.
Однако сейчас в «Реале» заметили, что за последние несколько недель Винисиус Тобиас начал демонстрировать признаки падения формы и значительно притормозил в развитии. Это обстоятельство может помешать полноценному трансферу бразильца в «Реал», хотя окончательное решение боссы мадридского клуба еще не приняли.
Ранее сообщалось, что «Реал» имеет опцию выкупа по Винисиусу Тобиасу на 18 миллионов евро (по другим данным – 10 миллионов евро).
Также СМИ информировали, что интерес к бразильскому защитнику начал проявлять «Лион».
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