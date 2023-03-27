Лиону интересен фулбек Шахтера, играющий на правах аренды за дубль Реала
Винисиус Тобиас привлек внимание «ткачей»
19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, который с апреля минувшего года выступает за дубль мадридского «Реала», в следующем сезоне может перебраться во французскую Лигу 1.
Интерес к Тобиасу проявляет «Лион», который подыскивает замену для Мало Гюсто, проданного зимой в «Челси» и доигрывающего текущий сезон за «ткачей» на условиях аренды.
Впрочем, у «Реала» есть приоритет на выкуп контракта Винисиуса Тобиаса у «горняков» за 18 миллионов евро. И хотя испанский клуб хотел бы снизить эту сумму в процессе торгов с «Шахтером», в случае, если украинцы не пойдут на уступки, «Реал» будет готов активировать опцию в том виде, в каком она прописана в контракте.
Ожидается, что ясность в вопросе будущего Винисиуса Тобиаса наступит в ближайшие недели.
В нынешнем сезоне Тобиас сыграл 27 матчей за дубль «Реала», в которых отличился 4 результативными передачами.
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