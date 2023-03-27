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Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 22:58 |
202
0

Лиону интересен фулбек Шахтера, играющий на правах аренды за дубль Реала

Винисиус Тобиас привлек внимание «ткачей»

27 марта 2023, 22:58 |
202
0
Лиону интересен фулбек Шахтера, играющий на правах аренды за дубль Реала
instagram.com/vinitobias

19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, который с апреля минувшего года выступает за дубль мадридского «Реала», в следующем сезоне может перебраться во французскую Лигу 1.

Интерес к Тобиасу проявляет «Лион», который подыскивает замену для Мало Гюсто, проданного зимой в «Челси» и доигрывающего текущий сезон за «ткачей» на условиях аренды.

Впрочем, у «Реала» есть приоритет на выкуп контракта Винисиуса Тобиаса у «горняков» за 18 миллионов евро. И хотя испанский клуб хотел бы снизить эту сумму в процессе торгов с «Шахтером», в случае, если украинцы не пойдут на уступки, «Реал» будет готов активировать опцию в том виде, в каком она прописана в контракте.

Ожидается, что ясность в вопросе будущего Винисиуса Тобиаса наступит в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Тобиас сыграл 27 матчей за дубль «Реала», в которых отличился 4 результативными передачами.

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Источник DefensaCentral
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