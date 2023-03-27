Лиону интересен фулбек Шахтера, играющий на правах аренды за дубль Реала

19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, который с апреля минувшего года выступает за дубль мадридского «Реала», в следующем сезоне может перебраться во французскую Лигу 1.

Интерес к Тобиасу проявляет «Лион», который подыскивает замену для Мало Гюсто, проданного зимой в «Челси» и доигрывающего текущий сезон за «ткачей» на условиях аренды.

Впрочем, у «Реала» есть приоритет на выкуп контракта Винисиуса Тобиаса у «горняков» за 18 миллионов евро. И хотя испанский клуб хотел бы снизить эту сумму в процессе торгов с «Шахтером», в случае, если украинцы не пойдут на уступки, «Реал» будет готов активировать опцию в том виде, в каком она прописана в контракте.

Ожидается, что ясность в вопросе будущего Винисиуса Тобиаса наступит в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Тобиас сыграл 27 матчей за дубль «Реала», в которых отличился 4 результативными передачами.