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  4. 5 игроков молодежки Реала, которые способны стать звездами
Испания
05 апреля 2023, 16:51 |
653
0

5 игроков молодежки Реала, которые способны стать звездами

В мадридском клубе всегда водилась качественная молодежь…

05 апреля 2023, 16:51 |
653
0
5 игроков молодежки Реала, которые способны стать звездами
Getty Images/Global Images Ukraine. Cерхио Аррибас

Мадридский Реал является одним из наиболее известных профессиональных футбольных клубов планеты. Об этой команде хотя бы раз слышали даже в тех уголках земного шара, где футболом интересуются, мягко говоря, весьма поверхностно. Все это является возможным благодаря фантастическим достижениям «бланкос», имеющих на своем счету 14 побед в Лиге чемпионов (и ее прародителе – Кубке европейских чемпионов), что ровно вдвое больше, нежели у ближайшего преследователя – Милана.

Неудивительно, что многие молодые футболисты буквально мечтают рано или поздно оказаться в Реале. Ряду из них везет попасть в стан «бланкос» уже на заре карьеры, хотя сперва их ожидает «обкатка» в юношеской команде, а затем и в Реале Кастилье, которая является дублем мадридского клуба.

В последние годы Реал Кастилья выступает в Примере Федерасьон – третьем по рангу дивизионе в системе лиг испанского футбола после Примеры и Сегунды. И в текущем сезоне дела у дубля «бланкос» идут довольно неплохо – команда под руководством легендарного экс-форварда Реала Рауля занимает третье место, находясь в зоне плей-офф за право повыситься в классе.

Хорошие результаты и качественный тренер являются залогом появления в команде и достойных игроков. Сегодня мы предлагаем вам пятерку футболистов Реала Кастильи, которые в ближайшие годы вполне способны не только пробиться в первую команду «бланкос», но и стать полноценными звездами мирового футбола.

Альваро Родригес

Возраст: 18 лет
Амплуа: центрфорвард
Гражданство: Уругвай / Испания
Показатели в сезоне: 24 матча, 6 голов, 1 ассист

Getty Images/Global Images Ukraine

В структуре Реала Альваро Родригес оказался летом 2020 года, перебравшись из рядов Жироны. С тех пор молодой футболист, преимущественно играющий на позиции центрфорварда, а также на левом фланге атаки, прогрессирует неимоверными темпами. В частности, 18 февраля нынешнего года Альваро получил возможность дебютировать за первую команду Реала, когда Карло Анчелотти выпустил форварда на замену в поединке Примеры против Осасуны (2:0). Причем на поле Родригес выходил при счете 1:0 в пользу своей команды на 88-й минуте, а спустя четыре минуты выдал результативную передачу на Марко Асенсио, который и оформил окончательный счет на табло.

Карло Анчелотти в одном из недавних интервью заявил, что Альваро Родригес будет футболистом первой команды Реала уже в следующем сезоне: «Мы думаем, что он может быть полезен в этом отрезке сезона, играя за Кастилью, а также помогая первой команде Реала. Наш план на следующий сезон состоит в том, чтобы Альваро был в первой команде. У него такие качества, как у немногих других, он высокий и сильный. Бензема не является традиционным центральным нападающим, поэтому наличие такого высокого игрока очень важно для нас».

И пускай будущее самого Анчелотти в Реале пока остается весьма туманным (в частности, из-за интереса к итальянцу со стороны Бразильской конфедерации футбола), Альваро Родригес может смело смотреть в будущее, которое видится для него абсолютно безоблачным.

Стоит также отметить, что с февраля минувшего года Родригес провел 4 матча за сборную Испании U-18, но в начале 2023-го принял приглашение играть за сборную Уругвая U-20, где уже блестяще показал себя (5 голов в 8 матчах).

Transfermarkt оценивает Альваро Родригеса в 6 миллионов евро.

Петер Гонсалес

Возраст: 20 лет
Амплуа: правый вингер
Гражданство: Доминиканская Республика / Испания
Показатели в сезоне: 28 матчей, 4 гола, 5 ассистов

Петер Гонсалес родился 25 июля 2002 года в Мадриде, а в академии Реала оказался в 13-летнем возрасте. С тех пор футболист, играющий на позиции правого вингера, прошел путь от юношеских команд до дубля Реала, и наверняка имеет планы стать важным исполнителем и для основы «бланкос».

В 2020 году Петер Гонсалес вместе с молодежкой Реала становился победителем Юношеской лиги УЕФА, а в нынешнем сезоне является ключевым игроком для Кастильи. На счету вингера 28 матчей в Примере Федерасьон, а также 4 забитых мяча и 5 результативных передач.

Еще по ходу минувшего сезона Петер Гонсалес начал привлекаться к тренировкам с первой командой Реала, за которую в Примере дебютировал 22 декабря 2021 года. Тогда Карло Анчелотти бросил юного таланта в бой в гостевой встрече против Атлетика. Причем замена состоялась на 86-й минуте при счете 2:1 в пользу Реала, а потому итальянец в определенной степени рисковал, выпуская на поле абсолютно неопытного «зеленого» пацана.

В текущем сезоне Анчелотти пока не привлекал Гонсалеса к играм за первую команду, но в целом у Реала уже есть варианты по поводу того, как поступить с вингером. Поговаривают, что на боссов мадридцев уже выходили представители Хетафе, которые проявляли реальный интерес к сотрудничеству с одиннадцатым номером Реала Кастильи.

Transfermarkt оценивает Петера Гонсалеса в 1 миллион евро.

Рафа Марин

Возраст: 20 лет
Амплуа: центральный защитник
Гражданство: Испания
Показатели в сезоне: 27 матчей, 2 гола

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Марин (справа)

Рафа Марин является ключевым центрбеком дубля Реала в настоящий момент. На его счету 27 матчей и 2 забитых мяча в рамках текущего розыгрыша третьего дивизиона испанского футбола, и по многим статистическим компонентам молодой защитник пребывает в топе Примеры Федерасьон.

В частности, Рафа Марин является лидером Реала Кастильи в чемпионате по количеству выполненных передач – 1590. Это также позволяет талантливому центрбеку занимать пятую строчку в лиге, уступая сразу трем представителям дубля Барселоны и 29-летнему Рубену Диесу из Депортиво. Также стоит отмечать, что Марин – третий в чемпионате по количеству заблокированных ударов (22).

Мощный центрбек (рост Марина – 191 сантиметр) пока еще не дебютировал в первой команде, хотя, по слухам, Рауль горячо рекомендовал Анчелотти этого исполнителя. Поговаривают, что итальянский коуч «бланкос» не видит для Марина места среди своих подопечных по той причине, что у него нет дефицита центрбеков. Это обстоятельство очень огорчает Рафу, имеющего контракт с Реалом до лета следующего года.

В европейских СМИ уже появлялись публикации об интересе к Марину со стороны Пари Сен-Жермен, Лейпцига и Челси. Эти клубы будут готовы действовать, если Рафа решится покинуть Мадрид, хотя пока центрбек все еще ждет шанса, а также предложения продлить контракт на существенно лучших условиях. Не исключено, что если в Реале все-таки так и не решатся довериться Марину в ближайшем будущем, то тот запросит трансфер и уедет в другой чемпионат. Возможно, «бланкос» впоследствии придется сожалеть о своем упущении, либо же возвращать Рафу, как это когда-то проделывала Барселона с Жераром Пике.

Transfermarkt оценивает Рафу Марина в 500 тысяч евро.

Винисиус Тобиас

Возраст: 19 лет
Амплуа: правый защитник
Гражданство: Бразилия
Показатели в сезоне: 32 матча, 5 ассистов


Instagram.com/vinitobias. Винисиус Тобиас

Винисиус Тобиас оказался в Реале Кастилье только по причине начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. В январе минувшего года неимоверно перспективного правого защитника у Интернасьонала за 6 миллионов евро выкупил Шахтер, но в донецкой команде Тобиас успел провести только несколько товарищеских поединков на сборах в Турции. Там Винисиус оставил о себе очень приятное впечатление, но после начала полномасштабной агрессии со стороны россии, как и большинство легионеров «горняков», принял решение покинуть Украину.

В начале апреля минувшего года об аренде Тобиаса до конца сезона-2022/23 объявил Реал, а бразилец был отправлен на «обкатку» в дубль – Кастилью. В текущем сезоне у Винисиуса прекрасная пресса, а Рауль так и вовсе растекается комплиментами в адрес бразильца едва ли не через неделю.

Поговаривают, что Карло Анчелотти также остался впечатлен возможностями и работоспособностью Винисиуса Тобиаса, которого он уже привлекал к тренировкам с первой командой, но пока так и не предоставил шанс дебютировать за Реал. Позиция правого защитника в главной команде «бланкос» достаточно проблемная, а потому к Тобиасу вовсю присматриваются, и обдумывают его возможности закрепиться в Реале надолго, став таким себе «правоногим Марсело» для клуба.

Реал имеет опцию на выкуп контракта Винисиуса Тобиаса у Шахтера за 18 миллионов евро. Поговаривают, что боссы «бланкос» и лично президент Флорентино Перес хотели бы заполучить бразильца на постоянной основе, но рассчитывают, что «горняки» сделают скидку и согласятся отпустить легионера хотя бы за 10 миллионов. Однако в Шахтере имеют большой опыт торговли с грандами европейского футбола, и вряд ли в этом случае «бланкос» можно рассчитывать на снижение стоимости.

Transfermarkt оценивает Винисиуса Тобиаса в 3 миллиона евро.

Серхио Аррибас

Возраст: 21 год
Амплуа: центральный атакующий полузащитник
Гражданство: Испания
Показатели в сезоне: 31 матч, 14 голов, 7 ассистов

Серхио Аррибас является лучшим голеадором Реала Кастильи, и одним из лучших бомбардиров текущего розыгрыша Примеры Федерасьон. Этот футболист не только чаще остальных бьет по воротам в чемпионате (85), но и успешно ассистирует партнерам, имея на счету 7 результативных передач – лучший показатель в третьей испанской лиге сезона-2022/23.

Уроженец Мадрида в академии Реала пребывает с 2012 года, а потому для него «бланкос» - родная команда, хотя до этого Аррибас недолго побыл в юношах Леганеса. В 2020 году Серхио вместе с юниорами Реала выиграл Юношескую лигу УЕФА, а в 2023-м стал с основой триумфатором клубного чемпионата мира. Карло Анчелотти выпустил молодого хавбека на замену в полуфинале против Аль-Ахли, и менее чем через минуту Аррибас забил, установив окончательный счет в поединке (4:1).

Примечательно, что в Примере и Лиге чемпионов Аррибас дебютировал еще при Зинедине Зидане. Французский специалист дал возможность талантливому полузащитнику сыграть свой первый матч в национальном чемпионате в 18 лет 11 месяцев и 21 день, а в самом престижном клубном турнире континента – в 19 лет 2 месяца и 9 дней.

На текущий момент на счету Аррибаса 13 матчей за Реал и 1 забитый мяч. Это намного меньше, чем за Реал Кастилью (84 матча, 33 гола и 15 ассистов), но Серхио однозначно будет делать все, чтобы за главную команду «бланкос» сыграть как можно больше, став одним из новых кумиров Сантьяго Бернабеу.

Transfermarkt оценивает Серхио Аррибаса в 3,5 миллиона евро.

Текст: meta.ua/sport

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Источник Sport.ua
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