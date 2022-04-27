Из Шахтера в Реал. Винисиус Тобиас: «Александер-Арнольд» из Бразилии

Позиция правого защитника в настоящее время является одной из самых востребованных в бразильском футболе. В экспертной и болельщицкой среде по этому поводу нет единодушия. Настолько, что за несколько месяцев до очередного чемпионата мира одним из фаворитов на это место в стане «селесао» является ветеран Даниэль Алвес, которому уже 38 лет. Но если речь заходит о будущем, то главной надеждой Бразилии на преемственность в настоящий момент является Винисиус Тобиас.

Ныне Винисиусу Тобиасу 18 лет, и многие считают его величайшей жемчужиной, вышедшей из молодежных рядов «Интернасьонала» за последние годы. Он сыграл решающую роль в победе бразильцев на чемпионате Южной Америки U-15 в 2019 году, включая забитый мяч в финале в ворота сборной Аргентины, а еще у него перед глазами есть Дани Алвес – живой пример для подражания. Но любопытно, что часть истории Винисиуса Тобиаса напоминает историю Трента Александера-Арнольда, одного из лучших крайних защитников сегодняшнего дня, который неустанно доказывает этот статус в «Ливерпуле».

Как и Александер-Арнольд, Винисиус Тобиас играл в качестве полузащитника на ранних стадиях своей карьеры, однако видел в переходе на позицию правого защитника возможность быстро подняться в футболе. Это сработало. С тех пор как он перешел на правый фланг обороны, он стал национальным ориентиром для своей возрастной группы, и сегодня он вселяет надежду на то, что сможет построить красивую карьеру в «Реале».

Instagram. Винисиус Тобиас

Но путь, который привел его в испанскую столицу, как вы понимаете, был не самым легким.

Винисиусу было всего 12 лет, когда он покинул родной дом в Сан-Паулу, чтобы присоединиться к молодежным командам «Интернасьонала», находящегося за много километров от него. Изначально внимание скаутов этого клуба привлекло стремление Винисиуса Тобиаса к прорывам обороны соперника и его видение игры, которое он имел в качестве полузащитника. В дальнейшем у судьбы на этот счет оказались свои планы.

«Меня утвердили как нападающего, но в 2017 году я играл на позиции полузащитника. Вскоре наш крайний защитник Густаво Багатини получил травму, а замены для него не было. Я попросил тренера Лукаса Маркетти дать мне шанс. Это было не очень сложно, но мне нужно было научиться действовать в отборе, что главное. Я учился, и в итоге хорошо адаптировался на фланге обороны», - рассказывал Винисиус в одном из интервью в 2020 году.

С этого момента Винисиус Тобиас не переставал удивлять. Помимо того, что бразильская команда завоевала чемпионский титул в Южной Америке в возрастной группе до 15 лет, еще одним выдающимся титулом для футболиста стал триумф в молодежном чемпионате Бразилии, который случился в 2021 году в составе «Интернасьонала».

«Он типичный бразильский игрок, спортсмен с техническими способностями очень высокого уровня. Отношения между мячом и спортсменом великолепны, способность решать игровые задачи также очень высока, равно как и понимание тактических вопросов игры», - признавался Жоао Мигель, который работал с Винисиусом Тобиасом в «Интернасьонале» U-20.

«Физическая подготовка у Винисиуса Тобиаса тоже очень хороша. Психика у спортсмена очень сильная, он футболист, который любит состязаться в моментах игры, получает удовольствие от игровых вызовов. Так что это огромное счастье, мы видим, как типичный бразильский игрок покидает нашу страну и уже отправляется за границу, где он обязательно блеснет всеми этими навыками. Он типичный бразильский футболист», - добавил тренер.

Отличный футбол, продемонстрированный в молодежной команде «Интернасьонала», довольно быстро привлек внимание к Винисиусу Тобиасу со стороны европейских грандов. С этого момента мадридский «Реал», «Бавария» и «Ювентус» внимательно изучали прогресс юного таланта. Винисиус, тем не менее, все еще мечтал стать звездой первой команды «Интернасьонала», но предложение в размере 6 миллионов евро, сделанное донецким «Шахтером» в 2021 году, в конечном итоге обеспечило ему поездку в Европу. Ему так и не удалось провести ни одной официальной игры за «Интернасьонал».

ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Казалось, дела у Винисиуса Тобиаса идут полным ходом, чтобы по-настоящему начать карьеру в европейском футболе, но тут случилось непредвиденное: из-за вторжения на территорию Украины российских войск в начале 2022 года команда и другие иностранцы были вынуждены покинуть страну. В футболке «Шахтера» на счету Тобиаса оказалось всего шесть товарищеских матчей и ни одной игры за первую команду на официальном уровне. На фоне российско-украинской войны на горизонте появился мадридский «Реал», который и заполучил Винисиуса.

Испанский клуб взял юношу в аренду с опционом на покупку за 18 миллионов евро. Поскольку Винисиус Тобиас уже включен в список талантов клуба, в Испании возлагают большие надежды на то, что он может сделать в будущем.

«Первые ощущения от него очень положительные», - говорит испанский журналист Хорхе Кастро Пикон, который утверждает, что ранее интерес к Винисиусу Тобиасу также проявлял «Атлетико». «Он играет за дубль «Реала», который выступает в третьем дивизионе чемпионата страны. На днях он дебютировал против «Алькояно», а также тренировался с основной командой, но он не может дебютировать за «Реал», потому что три неевропейских квоты уже заполнены (Винисиус Жуниор, Родриго и Эдер Милитао)».

Пройдя через огромное испытание в Украине, теперь Винисиус Тобиас находится в мадридском «Реале», вернее, в его дубле – «Кастилье», и имеет все шансы, чтобы начать показывать, почему в ближайшем будущем он может стать тем, кто закроет вопрос правого защитника в сборной Бразилии на долгие годы.