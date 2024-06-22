ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал таланта 2007 года рождения. Сколько заплатили?
Эстевао Виллиан стал игроком лондонского клуба, но еще год отыграет за «Палмейрас»
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании 17-летнего бразильского форварда Эстевао Виллиана из «Палмейраса» (Бразилия).
Детали контракта не разглашаются. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» заплатили 34 миллионов евро + 27 млн евро возможны в виде бонусов.
Эставео родился в 2007 году. Он присоединится к столичному коллективу Англии летом 2025 года, когда ему исполнится 18 лет. Еще один сезон Виллиан, который в Бразилии получил прозвище Мессиньо, отыграет в «Палмейрасе».
В этом сезоне на счету Эстевао 4 гола и 3 результативных передачи в 22 матчах.
Chelsea Football Club has agreed a deal to sign teenage forward Estevao Willian from Palmeiras, with the Brazilian to officially join Chelsea next summer. 🤝 pic.twitter.com/SHLVRaD4gi— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 22, 2024
🚨🔵 EXCL: Chelsea have signed all documents for Willian Estevão, deal sealed!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2024
Final conditions ⤵️
◉ €34m fixed fee.
◉ €6m add-ons based on apps with Palmeiras.
◉ €17m add-ons based on being multiseason starter at #CFC.
◉ €4m difficult add-ons.
Contract until 2033 🇧🇷 pic.twitter.com/X9Z3nFTrp7
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