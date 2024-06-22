Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал таланта 2007 года рождения. Сколько заплатили?
Англия
22 июня 2024, 19:15 | Обновлено 22 июня 2024, 19:17
1316
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал таланта 2007 года рождения. Сколько заплатили?

Эстевао Виллиан стал игроком лондонского клуба, но еще год отыграет за «Палмейрас»

22 июня 2024, 19:15 | Обновлено 22 июня 2024, 19:17
1316
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал таланта 2007 года рождения. Сколько заплатили?
Twitter. Эстевао Виллиан

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании 17-летнего бразильского форварда Эстевао Виллиана из «Палмейраса» (Бразилия).

Детали контракта не разглашаются. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» заплатили 34 миллионов евро + 27 млн евро возможны в виде бонусов.

Эставео родился в 2007 году. Он присоединится к столичному коллективу Англии летом 2025 года, когда ему исполнится 18 лет. Еще один сезон Виллиан, который в Бразилии получил прозвище Мессиньо, отыграет в «Палмейрасе».

В этом сезоне на счету Эстевао 4 гола и 3 результативных передачи в 22 матчах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Исход игроков продолжается: Верес покинули вратарь и защитник
Источник: УАФ получила ответ по участию Мудрика и Забарного на Олимпиаде
Игра Довбика на Евро ухудшила ситуацию игрока. Атлетико не хочет платить
Челси Палмейрас трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Даниил Агарков Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Двойной удар Португалии и невероятно курьезный автогол
Футбол | 22 июня 2024, 19:47 0
ВИДЕО. Двойной удар Португалии и невероятно курьезный автогол
ВИДЕО. Двойной удар Португалии и невероятно курьезный автогол

Португалия быстро оформила два гола

Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Футбол | 21 июня 2024, 23:29 5
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье

Владимир Бражко после матча со словаками сообщил о смерти дедушки

Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование
Футбол | 22.06.2024, 11:26
Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование
Источник: Днепр-1 вскоре прекратит свое существование
Анатолий ТРУБИН: «Я с шести лет работаю, чтобы так сыграть на Евро»
Футбол | 22.06.2024, 16:28
Анатолий ТРУБИН: «Я с шести лет работаю, чтобы так сыграть на Евро»
Анатолий ТРУБИН: «Я с шести лет работаю, чтобы так сыграть на Евро»
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Футбол | 22.06.2024, 07:01
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 4
Футбол
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
21.06.2024, 07:11 3
Футбол
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 16
Футбол
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 16
Футбол
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
21.06.2024, 10:29 8
Бокс
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
21.06.2024, 13:10 91
Футбол
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
21.06.2024, 16:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем