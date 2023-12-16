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  4. «Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
16 декабря 2023, 10:58 |
2958
0

«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера

Винисиус Тобиас выступает в Мадриде на правах аренды

16 декабря 2023, 10:58 |
2958
0
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
instagram.com/vinitobias

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в последнее время из-за травм основных исполнителей вынужден все больше обращать внимание на игроков молодежного состава мадридского клуба – «Кастильи».

Там итальянскому специалисту приглянулся 19-летний правый фулбек Винисиус Тобиас, которого «бланкос» арендовали у «Шахтера».

Тобиас выступает за «Реал Кастилью» с апреля минувшего года и сыграл уже 52 поединка, в которых отличился 7 ассистами.

В недавнем поединке «Реала» против «Униона» (3:2) в рамках шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов Винисиус Тобиас был в заявке мадридцев, но на поле не появился.

Карло Анчелотти в целом очень доволен прогрессом бразильца и в недавнем общении с президентом клуба Флорентино Пересом отметил: «Этот мальчик очень хорош».

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен выкупить Тобиаса у «горняков» за 10 миллионов евро.

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Источник DefensaCentral
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