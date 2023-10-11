Реал заплатит 10 миллионов евро за игрока Шахтера

19-летний правый фулбек Винисиус Тобиас, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но который с апреля 2022 года на правах аренды выступает за «Кастилью» - резервную команду мадридского «Реала», станет полноправным игроком «бланкос».

В «Реале» приняли решение активировать опцию выкупа Винисиуса Тобиаса у «горняков» за 10 миллионов евро.

Мадридский клуб не планирует продлевать сотрудничество с 32-летним Лукасом Васкесом, контракт которого истекает в июне 2024 года. На место ветерана «бланкос» намерены перевести из второй команды в первую Винисиуса Тобиаса.

Если же бразильцу не удастся с ходу забронировать место игрока первой команды, то «Реал» будет готов отдать Тобиаса в аренду клубам из Ла Лиги или из-за рубеж, как ранее уже практиковалось с Ашрафом Хакими.

В нынешнем сезоне Винисиус Тобиас провел 6 матчей за «Кастилью», в которых отличился 2 ассистами.