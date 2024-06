Брюгге и Трабзонспор согласовали трансфер Яремчука

«Брюгге» и «Трабзонспор» согласовали условия трансфера форварда сборной Украины Романа Яремчука. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По его информации, «Трабзонспору» трансфер Яремчука обойдется в 8 миллионов евро. При этом турецкий клуб еще не согласовал условия контракта с самим украинцем. Ему предлагают контракт на три года с опцией продления еще на год.

За ситуацией пристально следит другой турецкий клуб, «Фенербахче», который, в отличие от «Трабзонспора», может предложить Яремчуку возможность играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» также рассматривает кандидатуру Воута Вегхорста.

