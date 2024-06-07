Турецкий клуб продолжает переговоры по Яремчуку. Появился конкурент
Трабзонспор выбирает из двух вариантов
По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» продолжает переговоры с «Брюгге» по поводу украинского форварда Романа Яремчука. Сообщается, что речь идет о полноценном трансфере.
Однако «Брюгге», который в свое время заплатил за Романа 17 миллионов евро, хотел бы отбить большую часть суммы, поэтому переговоры идут непросто.
Ранее была информация о готовности Яремчука продолжить карьеру в Турции.
Однако на фоне того, что договориться пока не удается, «Трабзонсор» рассматривает возможность подписания опытного Ваута Вегхорста. Игрок принадлежит клубу «Бернли», но прошлый сезон провел в аренде в «Хоффенхайме».
Яремчук минувший сезон на правах аренды отыграл в «Валенсии».
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