Чемпионат Европы30 июня 2024, 22:23 | Обновлено 30 июня 2024, 22:47
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ВИДЕО. Автогол Ле Нормана. Испания пропустила быстрый гол в игре с Грузией
На 18-й минуте вперед вышла грузинская команда в матче 1/8 финала Евро-2024
30 июня 2024, 22:23 | Обновлено 30 июня 2024, 22:47
3054
0
30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).
На 18-й минуте вперед вышла грузинская команда. Испания пропустила быстрый гол. Автогол провел испанец Робен Ле Норман.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии
ГОЛ! 0:1. Робен Ле Норман, 18 мин (автогол)
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