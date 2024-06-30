ВИДЕО. Автогол Ле Нормана. Испания пропустила быстрый гол в игре с Грузией

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

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Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

На 18-й минуте вперед вышла грузинская команда. Испания пропустила быстрый гол. Автогол провел испанец Робен Ле Норман.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

ГОЛ! 0:1. Робен Ле Норман, 18 мин (автогол)