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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 22:23 | Обновлено 30 июня 2024, 22:47
3054
0

ВИДЕО. Автогол Ле Нормана. Испания пропустила быстрый гол в игре с Грузией

На 18-й минуте вперед вышла грузинская команда в матче 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 22:23 | Обновлено 30 июня 2024, 22:47
3054
0
ВИДЕО. Автогол Ле Нормана. Испания пропустила быстрый гол в игре с Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

На 18-й минуте вперед вышла грузинская команда. Испания пропустила быстрый гол. Автогол провел испанец Робен Ле Норман.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

ГОЛ! 0:1. Робен Ле Норман, 18 мин (автогол)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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