С кем сыграет Динамо перед квалификацией ЛЧ. Названы соперники

Первая команда «Динамо» в скором времени отправится в Австрию на тренировочный сбор. Клуб планирует проведение ряда контрольных матчей, а уже известны первые три соперника.

Команда Александра Шовковского сыграет с немецкими «Падерборном» и «Шальке», а также датским «Брондбю». Игры запланированы на 10, 13 и 14 июля соответственно.

О других соперниках киевляне сообщат позже.

«Динамо» готовится к старту во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, где 23/24 и 30/31 июля сыграет против «Партизана».