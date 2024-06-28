Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С кем сыграет Динамо перед квалификацией ЛЧ. Названы соперники
Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 17:29 |
243
1

С кем сыграет Динамо перед квалификацией ЛЧ. Названы соперники

Команда готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов

28 июня 2024, 17:29 |
243
1
С кем сыграет Динамо перед квалификацией ЛЧ. Названы соперники
ФК Динамо Киев

Первая команда «Динамо» в скором времени отправится в Австрию на тренировочный сбор. Клуб планирует проведение ряда контрольных матчей, а уже известны первые три соперника.

Команда Александра Шовковского сыграет с немецкими «Падерборном» и «Шальке», а также датским «Брондбю». Игры запланированы на 10, 13 и 14 июля соответственно.

О других соперниках киевляне сообщат позже.

«Динамо» готовится к старту во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, где 23/24 и 30/31 июля сыграет против «Партизана».

По теме:
Минай близок к подписанию экс-хавбека Буковины
Кривбасс назвал соперников по второму сбору
Денис ПОПОВ: «Посмотрим на Себальоса в матче против Шахтера»
Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Шальке Падерборн Брондбю
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Бокс | 27 июня 2024, 22:12 2
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF

Тайсон якобы не обеспокоен

Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Футбол | 27 июня 2024, 21:24 11
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024

Андрею Лунину досталось за матч с Румынией

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Футбол | 28.06.2024, 12:11
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 27.06.2024, 18:44
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Шахтер близок к выигрышу дела Тете. Решение отложено на 11 июля
Футбол | 28.06.2024, 17:23
Шахтер близок к выигрышу дела Тете. Решение отложено на 11 июля
Шахтер близок к выигрышу дела Тете. Решение отложено на 11 июля
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Тільки тренувалі ігри проводити не так як ЗБІРНА. А відноситься серйозно до  тренувань та зборів загалом. Щоб тоді лікті не кусати.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
27.06.2024, 11:34 20
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
27.06.2024, 00:30 4
Футбол
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 32
Футбол
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
27.06.2024, 06:55 65
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
26.06.2024, 20:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем