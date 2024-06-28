Украина. Премьер лига28 июня 2024, 17:29 |
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С кем сыграет Динамо перед квалификацией ЛЧ. Названы соперники
Команда готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов
28 июня 2024, 17:29 |
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Первая команда «Динамо» в скором времени отправится в Австрию на тренировочный сбор. Клуб планирует проведение ряда контрольных матчей, а уже известны первые три соперника.
Команда Александра Шовковского сыграет с немецкими «Падерборном» и «Шальке», а также датским «Брондбю». Игры запланированы на 10, 13 и 14 июля соответственно.
О других соперниках киевляне сообщат позже.
«Динамо» готовится к старту во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, где 23/24 и 30/31 июля сыграет против «Партизана».
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Комментарии 1
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Тільки тренувалі ігри проводити не так як ЗБІРНА. А відноситься серйозно до тренувань та зборів загалом. Щоб тоді лікті не кусати.
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