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  4. Далич останется в сборной Хорватии после Евро-2024
Чемпионат Европы
28 июня 2024, 17:03 |
101
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Далич останется в сборной Хорватии после Евро-2024

Наставник сборной Хорватии не покинет свой пост

28 июня 2024, 17:03 |
101
0
Далич останется в сборной Хорватии после Евро-2024
УЕФА. Златко Далич

Президент Федерации футбола Хорватии Марьян Кустич сообщил о том, что Златко Далич останется на посту главного тренера команды, несмотря на слухи об интересе со стороны «Аль-Иттихада»:

«Далич — наш тренер и останется тренером сборной Хорватии. Мы поговорили и пожали друг другу руки. Он останется, могу сказать уверенно».

Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. Он приводил команду к серебру и бронзе ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.

На Евро-2024 сборная Хорватии не сумела пробиться в плей-офф.

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Златко Далич сборная Хорватии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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