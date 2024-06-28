Чемпионат Европы28 июня 2024, 17:03 |
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Далич останется в сборной Хорватии после Евро-2024
Наставник сборной Хорватии не покинет свой пост
28 июня 2024, 17:03 |
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Президент Федерации футбола Хорватии Марьян Кустич сообщил о том, что Златко Далич останется на посту главного тренера команды, несмотря на слухи об интересе со стороны «Аль-Иттихада»:
«Далич — наш тренер и останется тренером сборной Хорватии. Мы поговорили и пожали друг другу руки. Он останется, могу сказать уверенно».
Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. Он приводил команду к серебру и бронзе ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.
На Евро-2024 сборная Хорватии не сумела пробиться в плей-офф.
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