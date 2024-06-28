Далич останется в сборной Хорватии после Евро-2024

Президент Федерации футбола Хорватии Марьян Кустич сообщил о том, что Златко Далич останется на посту главного тренера команды, несмотря на слухи об интересе со стороны «Аль-Иттихада»:

«Далич — наш тренер и останется тренером сборной Хорватии. Мы поговорили и пожали друг другу руки. Он останется, могу сказать уверенно».

Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. Он приводил команду к серебру и бронзе ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.

На Евро-2024 сборная Хорватии не сумела пробиться в плей-офф.