Модрич – аут. Сборная Хорватии вылетела из Евро-2024
Хорваты заняли 3-е место в группе В и не смогут с него пробиться в плей-офф
Сборная Хорватии по футболу вылетела из Евро-2024.
Лука Модрич и компания заняли 3-е место в группе В с 2 очками и надеялись на то, что смогут пробиться в плей-офф.
Однако после того, как Англия сыграла вничью со Словенией, а Дания не сумела переиграть Сербию, Хорватии пришлось попрощаться с чемпионатом Европы.
Для того, чтобы «клетчатые» вышли в 1/8 финала Евро, должно было сойтись сразу 4 результата: победа Англии над Словенией с разницей в 3 мяча, победа Дании над Сербией, победа Турции над Чехией и победа Португалии над Грузией.
Хорватия никогда в своей истории не доходила до полуфинала чемпионатов Европы. Лучшим результатом хорватов является четвертьфинал в 2008 году.
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