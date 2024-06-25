Модрич – аут. Сборная Хорватии вылетела из Евро-2024

Сборная Хорватии по футболу вылетела из Евро-2024.

Лука Модрич и компания заняли 3-е место в группе В с 2 очками и надеялись на то, что смогут пробиться в плей-офф.

Однако после того, как Англия сыграла вничью со Словенией, а Дания не сумела переиграть Сербию, Хорватии пришлось попрощаться с чемпионатом Европы.

Для того, чтобы «клетчатые» вышли в 1/8 финала Евро, должно было сойтись сразу 4 результата: победа Англии над Словенией с разницей в 3 мяча, победа Дании над Сербией, победа Турции над Чехией и победа Португалии над Грузией.

Хорватия никогда в своей истории не доходила до полуфинала чемпионатов Европы. Лучшим результатом хорватов является четвертьфинал в 2008 году.