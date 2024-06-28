Мишель ЭБИШЕР: Все равно, против какой страны мы играем. Мы хотим победить

Полузащитник сборной Швейцарии Мишель Эбишер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Италии:

«Мы знаем игроков, страну и футбольную культуру, которую они имеют. В конце концов, это 1/8 финала, и мы хотим победить, независимо от того, с какой страной нам придется столкнуться.

Мы не можем позволить себе проиграть, это очевидно. Но я не думаю, что это означает для нас большее давление. Мы будем настраиваться на игру так же, как и на все наши групповые матчи, и, в конце концов, мы настроены на победу, и это то, что осталось неизменным.

Мы надеемся, что многие швейцарские болельщики совершат путешествие в Берлин, хотя это довольно далеко. Конечно, мы надеемся, что атмосфера будет фантастической. Мы надеемся показать нашим фанатам, на что мы способны, насколько мы хороши, и, в конце концов, выиграть игру.

Я не ожидал, что сыграю полностью все матчи на групповом этапе. Но это еще лучше. Когда я на поле, я хочу показать свои качества. Я хочу показать, что я заслужил, чтобы играть каждую минуту до сегодняшнего дня. Я хочу помочь команде. Каждый на поле хочет этого».

Матч Швейцария – Италия состоится 29 июня в 19:00 по киевскому времени.