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  4. ФОТО. Довбик и Цыганков поучаствовали в презентации новой формы Жироны
Испания
28 июня 2024, 16:21 |
1468
0

ФОТО. Довбик и Цыганков поучаствовали в презентации новой формы Жироны

Испанский клуб презентовал новый домашний комплект

28 июня 2024, 16:21 |
1468
0
ФОТО. Довбик и Цыганков поучаствовали в презентации новой формы Жироны
ФК Жирона

«Жирона» вместе со своим техническим спонсором, брендом Puma, официально презентовала домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в привычных для клуба красном и белом цветах.

В презентации формы принял участие два игрока сборной Украины – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Напомним, ранее «Жирона» подписала форварда Абеля Руиса.

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Жирона игровая форма фото Артем Довбик Виктор Цыганков
Олег Дидух Источник: ФК Жирона
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