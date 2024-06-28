Испания28 июня 2024, 16:21 |
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ФОТО. Довбик и Цыганков поучаствовали в презентации новой формы Жироны
Испанский клуб презентовал новый домашний комплект
28 июня 2024, 16:21 |
1468
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«Жирона» вместе со своим техническим спонсором, брендом Puma, официально презентовала домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в привычных для клуба красном и белом цветах.
В презентации формы принял участие два игрока сборной Украины – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.
Напомним, ранее «Жирона» подписала форварда Абеля Руиса.
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