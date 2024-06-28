ФОТО. Довбик и Цыганков поучаствовали в презентации новой формы Жироны

«Жирона» вместе со своим техническим спонсором, брендом Puma, официально презентовала домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в привычных для клуба красном и белом цветах.

В презентации формы принял участие два игрока сборной Украины – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Напомним, ранее «Жирона» подписала форварда Абеля Руиса.