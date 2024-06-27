ОФИЦИАЛЬНО. Не замена Довбику. Жирона подписала испанского нападающего
Контракт с 24-летним Абелем Руисом рассчитан до 2029 года
«Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».
Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до 2029 года.
Абель – воспитанник академии «Барселоны», за национальную сборную Испании сыграл 2 матча. Также на его счету в сумме 88 матчей и 53 гола за сборные Испании от U-17 до U-21.
Отметим, что Руис может сыграть не только на позиции центрального нападающего, но и на флангах атаки. Он не является прямой заменой украинцу Артему Довбику.
Ранее сообщалось, что тренер «Жироны» Мичел попросил руководство сохранить большую часть состава, который гарантировал выход в Лигу чемпионов, в том числе Довбика, забившего 24 гола в прошлом сезоне Ла Лиги.
BENVINGUT ABEL! 👋— Girona FC (@GironaFC) June 27, 2024
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