ОФИЦИАЛЬНО. Не замена Довбику. Жирона подписала испанского нападающего

«Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до 2029 года.

Абель – воспитанник академии «Барселоны», за национальную сборную Испании сыграл 2 матча. Также на его счету в сумме 88 матчей и 53 гола за сборные Испании от U-17 до U-21.

Отметим, что Руис может сыграть не только на позиции центрального нападающего, но и на флангах атаки. Он не является прямой заменой украинцу Артему Довбику.

Ранее сообщалось, что тренер «Жироны» Мичел попросил руководство сохранить большую часть состава, который гарантировал выход в Лигу чемпионов, в том числе Довбика, забившего 24 гола в прошлом сезоне Ла Лиги.