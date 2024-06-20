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  4. Жирона покупает форварда. Но не замену Довбику – украинца хотят удержать
Испания
20 июня 2024, 12:35 |
576
0

Жирона покупает форварда. Но не замену Довбику – украинца хотят удержать

Абеля Руиса берут не на место Артема

20 июня 2024, 12:35 |
576
0
Жирона покупает форварда. Но не замену Довбику – украинца хотят удержать
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации испанских СМИ, «Жирона» в ближайшее время объявит о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобретут у «Браги» за 12 миллионов евро.

Сообщается, что 24-летний игрок не является прямой заменой для Артема Довбика. Испанский клуб все еще рассчитывает удержать украинского бомбардира, несмотря на предложения от «Наполи» и «Атлетико».

Тренер Мичел попросил руководство сохранить большую часть состава, который гарантировал выход в Лигу чемпионов, в том числе Довбика, забившего 24 гола.

Известно, что большой интерес клубы проявляют не только к Довбику, но и к Виктору Цыганкову.

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Иван Зинченко Источник: AS
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