Жирона покупает форварда. Но не замену Довбику – украинца хотят удержать

По информации испанских СМИ, «Жирона» в ближайшее время объявит о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобретут у «Браги» за 12 миллионов евро.

Сообщается, что 24-летний игрок не является прямой заменой для Артема Довбика. Испанский клуб все еще рассчитывает удержать украинского бомбардира, несмотря на предложения от «Наполи» и «Атлетико».

Тренер Мичел попросил руководство сохранить большую часть состава, который гарантировал выход в Лигу чемпионов, в том числе Довбика, забившего 24 гола.

Известно, что большой интерес клубы проявляют не только к Довбику, но и к Виктору Цыганкову.