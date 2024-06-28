Минай близок к подписанию экс-хавбека Буковины

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Егор Шалфеев с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Минае». Сейчас футболист проходит сборы с закарпатской командой.

25-летний Шалфеев минувший сезон начинал в составе «Нивы» из Бузовой, откуда в январе этого года перебрался в «Буковину». Всего в прошлом сезоне на его счету 24 матча в Первой лиге и 1 игра – в Кубке Украины. До этого футболист выступал за «Зарю» и «Металлург».

«Минай» по итогам чемпионата 2023/2024 занял предпоследнее место в УПЛ и понизился в классе, однако коллизия с «Днепром-1» может вернуть клубу прописку в элите.

На 29 июня у команды Желько Любеновича запланирован контрольный матч с «Металлистом».