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  4. Минай близок к подписанию экс-хавбека Буковины
Украина. Первая лига
28 июня 2024, 16:41 |
310
0

Минай близок к подписанию экс-хавбека Буковины

Воспитанник запорожского «Металлурга» проходит сборы с командой Любеновича

28 июня 2024, 16:41 |
310
0
Минай близок к подписанию экс-хавбека Буковины
ФК Заря. Егор Шалфеев

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Егор Шалфеев с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Минае». Сейчас футболист проходит сборы с закарпатской командой.

25-летний Шалфеев минувший сезон начинал в составе «Нивы» из Бузовой, откуда в январе этого года перебрался в «Буковину». Всего в прошлом сезоне на его счету 24 матча в Первой лиге и 1 игра – в Кубке Украины. До этого футболист выступал за «Зарю» и «Металлург».

«Минай» по итогам чемпионата 2023/2024 занял предпоследнее место в УПЛ и понизился в классе, однако коллизия с «Днепром-1» может вернуть клубу прописку в элите.

На 29 июня у команды Желько Любеновича запланирован контрольный матч с «Металлистом».

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Егор Шалфеев Минай Буковина Черновцы трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу свободный агент учебно-тренировочные сборы инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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