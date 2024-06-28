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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 14:50 | Обновлено 28 июня 2024, 15:32
2253
3

Спортивный юрист назвал 2 команды, которые могут заменить Днепр-1 в УПЛ

Илья Скоропашкин считает, что место днепрян займет «Минай» или «Металлист 1925»

28 июня 2024, 14:50 | Обновлено 28 июня 2024, 15:32
2253
3
Спортивный юрист назвал 2 команды, которые могут заменить Днепр-1 в УПЛ
Илья Скоропашкин

Украинский спортивный юрист Илья Скоропашкин назвал 2 команды, которые могут заменить «Днепр-1» в составе участников Украинской Премьер-лиги в случае исчезновения спортивного клуба.

– Потенциальное снятие «Днепра-1» с чемпионата – кто может заменить их в УПЛ?

– Свято место пусто не бывает, как говорится. Если действительно высвободится одно место в УПЛ, то подтягивать будут клубы из Первой лиги, как это обычно происходит. По какому принципу – пока трудно сказать. Потому что регламент УПЛ сезона 2024/2025, который должен регулировать этот вопрос, еще не утвержден. То есть, правила прописываются УПЛ и согласовываются с УАФ прямо сейчас.

Думаю, что претендент на место «Днепра-1» в УПЛ, если оно действительно освободится до момента утверждения состава участников УПЛ сезона 2024/2025, будет выбираться между клубами Первой лиги, которые покинули УПЛ в этом сезоне: «Минаем» и «Металлистом 1925».

– Если «Днепр-1» исчезнет посреди сезона УПЛ, какие тогда будут приниматься решения с их результатами в турнирной таблице?

– Зависит от того, как будет написано в новом регламенте. Раньше было аннулирование, если команда снялась, проведя менее половины матчей чемпионата, и технические поражения/победы в матчах, которые не были проведены, если команда снята с соревнований во втором круге...

Ранее Илья Скоропашкин объяснил, возможна ли замена «Днепра-1» на львовский «Рух» в этом розыгрыше Лиги конференций.

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чемпионат Украины по футболу Илья Скоропашкин Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 Минай Металлист 1925
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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ZANREGENT1993
Хотел бы посмотреть на Любеновича весь сезон. Но пусть Минай сделает освещение на стадионе и дренаж и подогрев газона.
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0
felz
Какой то хуевый юрист раз не знает, что пока официально Днепр-1 еще не умер
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-1
Palmeiras
Минай однозначно. Что бы Орбан не тошнил.)
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-1
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