Спортивный юрист назвал 2 команды, которые могут заменить Днепр-1 в УПЛ

Украинский спортивный юрист Илья Скоропашкин назвал 2 команды, которые могут заменить «Днепр-1» в составе участников Украинской Премьер-лиги в случае исчезновения спортивного клуба.

– Потенциальное снятие «Днепра-1» с чемпионата – кто может заменить их в УПЛ?

– Свято место пусто не бывает, как говорится. Если действительно высвободится одно место в УПЛ, то подтягивать будут клубы из Первой лиги, как это обычно происходит. По какому принципу – пока трудно сказать. Потому что регламент УПЛ сезона 2024/2025, который должен регулировать этот вопрос, еще не утвержден. То есть, правила прописываются УПЛ и согласовываются с УАФ прямо сейчас.

Думаю, что претендент на место «Днепра-1» в УПЛ, если оно действительно освободится до момента утверждения состава участников УПЛ сезона 2024/2025, будет выбираться между клубами Первой лиги, которые покинули УПЛ в этом сезоне: «Минаем» и «Металлистом 1925».

– Если «Днепр-1» исчезнет посреди сезона УПЛ, какие тогда будут приниматься решения с их результатами в турнирной таблице?

– Зависит от того, как будет написано в новом регламенте. Раньше было аннулирование, если команда снялась, проведя менее половины матчей чемпионата, и технические поражения/победы в матчах, которые не были проведены, если команда снята с соревнований во втором круге...

Ранее Илья Скоропашкин объяснил, возможна ли замена «Днепра-1» на львовский «Рух» в этом розыгрыше Лиги конференций.