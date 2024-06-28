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  4. Нико ШЛОТТЕРБЕК: «С нетерпением жду встречи с болельщиками»
Чемпионат Европы
28 июня 2024, 17:09 |
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Нико ШЛОТТЕРБЕК: «С нетерпением жду встречи с болельщиками»

Защитник сборной Германии поделился ожиданиями от матча против Дании

28 июня 2024, 17:09 |
60
0
Нико ШЛОТТЕРБЕК: «С нетерпением жду встречи с болельщиками»
УЕФА. Нико Шлоттербек

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Дании:

«Я с нетерпением жду встречи с болельщиками в Дортмунде. Это самый атмосферный стадион в Германии, и толпа будет сильно давить на нас.

Нападение сборной Дании? Йонас Винд – ловкий нападающий с хорошими движениями, Расмус Хойлунд очень быстрый и хорошо знает, как использовать свое тело. Также у них есть Кристиан Эриксен, который имеет идеальное первое касание.

Я думаю, что в стране сейчас эйфория из-за нашего гола швейцарцам на последних минутах. Мы ее почувствовали. Мы знаем, что наш запасной план, на случай, если мы когда-то будем проигрывать в счете, также может сработать. Это что-то у нас запустило.

Когда я начинаю игру в основе, это совсем другая подготовка, чем когда я остаюсь на скамейке запасных. Все напряжение дня другое, питание другое – возможно, ты не можешь есть так много, как тогда, когда выходишь на поле. Возможно, ты пытаешься немного точнее подстроиться под игроков соперника».

Матч Германия – Дания состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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