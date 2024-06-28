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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 17:27 |
25
0

Защитник сборной Швейцарии: «Мы не должны бояться Италию»

Фабиан Ридер – о матче 1/8 финала Евро-2024

28 июня 2024, 17:27 |
25
0
Защитник сборной Швейцарии: «Мы не должны бояться Италию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Ридер

Защитник сборной Швейцарии Фабиан Ридер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Италии (29 июня, 19:00):

«Италия – топовая команда с большим количеством классных игроков, но мы не должны бояться. У нас также есть игроки с большим опытом – Гранит Джака, который только что выиграл Бундеслигу с «Байером», Ян Зоммер, который выиграл чемпионат Италии с «Интером», Мануэль Аканджи, который стал чемпионом Англии с «Манчестер Сити».

Все они играют в лучших лигах мира. Так что мы не должны прятать голову в песок. Если кто-то нас недооценивает, он почувствует это на поле, потому что у нас классная команда, мы никого не боимся и всегда хотим играть в свою игру».

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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