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Уимблдон
28 июня 2024, 17:22 | Обновлено 28 июня 2024, 17:51
273
1

Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона. Известны соперницы

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выступят в паре

28 июня 2024, 17:22 | Обновлено 28 июня 2024, 17:51
273
1
Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона. Известны соперницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В пятницу, 28 июня, состоялась жеребьевка в женского парного разряда на Уимблдонском турнире.

В этом году в парной сеткена травяном мейджоре сыграют пять украинок

Матчи первого раунда парного разряда с участием украинок

  • Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Дарья Сэвилл / Юань Юэ
  • Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Коко Гофф / Джессика Пегула [11]
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джулиана Олмос / Александра Панова [13]
  • Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Наикта Бэйнс / Амелия Раецки [WC]

Уимблдон-2024 пройдет на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 1 по 14 июля.

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Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Уимблдон-2024 Людмила Киченок Алена Остапенко Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Тимеа Бабош
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Sashamar
Геля з Даяною можуть просто вийти людей подивитися, себе показати (цікаво, з якого дива Люда з Альоною сіяні вище, ніж Коко з Джессікою), всі інші повинні перше коло проходити.
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