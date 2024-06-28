Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона. Известны соперницы

В пятницу, 28 июня, состоялась жеребьевка в женского парного разряда на Уимблдонском турнире.

В этом году в парной сеткена травяном мейджоре сыграют пять украинок

Матчи первого раунда парного разряда с участием украинок

Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Дарья Сэвилл / Юань Юэ

Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Дарья Сэвилл / Юань Юэ Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Коко Гофф / Джессика Пегула [11]

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Коко Гофф / Джессика Пегула [11] Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джулиана Олмос / Александра Панова [13]

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джулиана Олмос / Александра Панова [13] Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Наикта Бэйнс / Амелия Раецки [WC]

Уимблдон-2024 пройдет на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 1 по 14 июля.