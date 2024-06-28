Уимблдон28 июня 2024, 17:22 | Обновлено 28 июня 2024, 17:51
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Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона. Известны соперницы
Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выступят в паре
28 июня 2024, 17:22 | Обновлено 28 июня 2024, 17:51
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В пятницу, 28 июня, состоялась жеребьевка в женского парного разряда на Уимблдонском турнире.
В этом году в парной сеткена травяном мейджоре сыграют пять украинок
Матчи первого раунда парного разряда с участием украинок
- Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Дарья Сэвилл / Юань Юэ
- Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Коко Гофф / Джессика Пегула [11]
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джулиана Олмос / Александра Панова [13]
- Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Наикта Бэйнс / Амелия Раецки [WC]
Уимблдон-2024 пройдет на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 1 по 14 июля.
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Комментарии 1
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Геля з Даяною можуть просто вийти людей подивитися, себе показати (цікаво, з якого дива Люда з Альоною сіяні вище, ніж Коко з Джессікою), всі інші повинні перше коло проходити.
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