Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джанлуиджи БУФФОН: «Матчи со Швейцарией всегда очень равные»
Чемпионат Европы
28 июня 2024, 16:31 | Обновлено 28 июня 2024, 16:32
97
0

Джанлуиджи БУФФОН: «Матчи со Швейцарией всегда очень равные»

Легендарный итальянец – о матче 1/8 финала Евро-2024

28 июня 2024, 16:31 | Обновлено 28 июня 2024, 16:32
97
0
Джанлуиджи БУФФОН: «Матчи со Швейцарией всегда очень равные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный экс-голкипер сборной Италии Джнлуиджи Буффон, который сейчас входит в тренерский штаб Лучано Спаллетти, поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (29 июня, 19:00):

«Швейцария – сильный соперник, его непросто победить, даже несмотря на то, что иногда у них возникают проблемы с тем, чтобы побеждать. Матчи с ними всегда очень ровные.

Чем-то они мне напоминают Швецию. Ты побеждаешь, если играешь с ними на 7 или 7,5/10. Если на 6,5 – ты играешь вничью. Если же ты играешь на уровне 6/10 или ниже – ты проигрываешь».

По теме:
Защитник сборной Швейцарии: «Мы не должны бояться Италию»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надеюсь, сборная Украины поедет на ЧМ-2026. Будет круто»
Нико ШЛОТТЕРБЕК: «С нетерпением жду встречи с болельщиками»
Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Швейцария - Италия Евро-2024
Олег Дидух Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер близок к выигрышу дела Тете. Решение отложено на 11 июля
Футбол | 28 июня 2024, 17:23 0
Шахтер близок к выигрышу дела Тете. Решение отложено на 11 июля
Шахтер близок к выигрышу дела Тете. Решение отложено на 11 июля

«Горняки» направили жалобу в ФИФА на игрока и «Галатасарай» еще в прошлом году

Олег ЯЩУК: «Ребров не в одной команде показал, что он хороший тренер»
Футбол | 28 июня 2024, 13:09 11
Олег ЯЩУК: «Ребров не в одной команде показал, что он хороший тренер»
Олег ЯЩУК: «Ребров не в одной команде показал, что он хороший тренер»

Известный украинский экс-футболист оценил выступление Украины на Евро-2024

Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Футбол | 27.06.2024, 19:45
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Не на поле. Известно, где получил травму Мудрик перед игрой с Бельгией
Футбол | 27.06.2024, 20:54
Не на поле. Известно, где получил травму Мудрик перед игрой с Бельгией
Не на поле. Известно, где получил травму Мудрик перед игрой с Бельгией
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Футбол | 28.06.2024, 07:01
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 12
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
26.06.2024, 20:00 3
Бокс
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
27.06.2024, 09:00 237
Футбол
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
26.06.2024, 20:15 1
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
28.06.2024, 07:20 20
Футбол
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
27.06.2024, 07:22 3
Бокс
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
27.06.2024, 09:36 15
Футбол
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
27.06.2024, 18:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем