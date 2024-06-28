Джанлуиджи БУФФОН: «Матчи со Швейцарией всегда очень равные»

Легендарный экс-голкипер сборной Италии Джнлуиджи Буффон, который сейчас входит в тренерский штаб Лучано Спаллетти, поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (29 июня, 19:00):

«Швейцария – сильный соперник, его непросто победить, даже несмотря на то, что иногда у них возникают проблемы с тем, чтобы побеждать. Матчи с ними всегда очень ровные.

Чем-то они мне напоминают Швецию. Ты побеждаешь, если играешь с ними на 7 или 7,5/10. Если на 6,5 – ты играешь вничью. Если же ты играешь на уровне 6/10 или ниже – ты проигрываешь».