Джанлуиджи БУФФОН: «Матчи со Швейцарией всегда очень равные»
Легендарный итальянец – о матче 1/8 финала Евро-2024
Легендарный экс-голкипер сборной Италии Джнлуиджи Буффон, который сейчас входит в тренерский штаб Лучано Спаллетти, поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (29 июня, 19:00):
«Швейцария – сильный соперник, его непросто победить, даже несмотря на то, что иногда у них возникают проблемы с тем, чтобы побеждать. Матчи с ними всегда очень ровные.
Чем-то они мне напоминают Швецию. Ты побеждаешь, если играешь с ними на 7 или 7,5/10. Если на 6,5 – ты играешь вничью. Если же ты играешь на уровне 6/10 или ниже – ты проигрываешь».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» направили жалобу в ФИФА на игрока и «Галатасарай» еще в прошлом году
Известный украинский экс-футболист оценил выступление Украины на Евро-2024