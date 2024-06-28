Гаэль Монфис – Алехандро Табило. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июня французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) продолжит выступление на травяном турнире ATP 250 на Мальорке.

В матче 1/2 финала соперником мужа Элины Свитолиной будет Алехандро Табило (№24 ATP). Встреча состоится 2-м запуском после парного матча. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Пола Джабба (№289 ATP) или Себастьяна Офнер (№54 ATP).

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