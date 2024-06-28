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  4. Гаэль Монфис – Алехандро Табило. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
28 июня 2024, 11:44 |
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Гаэль Монфис – Алехандро Табило. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире ATP на Мальорке

28 июня 2024, 11:44 |
45
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Гаэль Монфис – Алехандро Табило. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

28 июня французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) продолжит выступление на травяном турнире ATP 250 на Мальорке.

В матче 1/2 финала соперником мужа Элины Свитолиной будет Алехандро Табило (№24 ATP). Встреча состоится 2-м запуском после парного матча. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Пола Джабба (№289 ATP) или Себастьяна Офнер (№54 ATP).

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Алехандро Табило Гаэль Монфис смотреть онлайн ATP Мальорка
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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