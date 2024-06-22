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  4. Лучший игрок ЧМ-2010 по футболу начал карьеру теннисиста
ITF
22 июня 2024, 12:42 |
613
0

Лучший игрок ЧМ-2010 по футболу начал карьеру теннисиста

Диего Форлан уже пробивался в полуфиналы турниров

22 июня 2024, 12:42 |
613
0
Лучший игрок ЧМ-2010 по футболу начал карьеру теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Форлан

Знаменитый в прошлом футболист Диего Форлан начал карьеру теннисиста. 45-летний уругваец уже принял участие в нескольких турнирах в Пунта дель Эсте и Монтевидео и добирался до полуфиналов.

На этой неделе Форлан добрался до четвертьфинала грунтового турнира ITF MT1000 в Лиме, где проиграл бразильцу Антонио Амро да Силве со счетом 3:6, 2:6. На данный момент Форлан занимает 438-е место в рейтинге в возрастной категории 45+.

Форлан занимался теннистом до 16 лет, после чего сделал выбор в пользу футбола.

В качестве игрока Диего Форлан выступал за «Атлетико» Мадрид, «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и другие клубы. В 2010 году был признан лучшим игроком чемпионата мира.

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Диего Форлан ITF
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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