Лучший игрок ЧМ-2010 по футболу начал карьеру теннисиста

Знаменитый в прошлом футболист Диего Форлан начал карьеру теннисиста. 45-летний уругваец уже принял участие в нескольких турнирах в Пунта дель Эсте и Монтевидео и добирался до полуфиналов.

На этой неделе Форлан добрался до четвертьфинала грунтового турнира ITF MT1000 в Лиме, где проиграл бразильцу Антонио Амро да Силве со счетом 3:6, 2:6. На данный момент Форлан занимает 438-е место в рейтинге в возрастной категории 45+.

Форлан занимался теннистом до 16 лет, после чего сделал выбор в пользу футбола.

В качестве игрока Диего Форлан выступал за «Атлетико» Мадрид, «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и другие клубы. В 2010 году был признан лучшим игроком чемпионата мира.

