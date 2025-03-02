Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ Заря – Рух
Матч 19-го тура УПЛ состоится в 15:30
2 марта в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги состоится поединок «Заря» – «Рух».
Футбольное действо пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.
Начнется матч в 15:30 по киевскому времени.
Перед началом встречи в турнирной таблице УПЛ «Заря» находится на десятой позиции (22 пункта), а вот «Рух» занимает седьмую строчку (23 балла).
Стартовые составы на матч «Заря» – «Рух»
«Заря»: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Рейс, Попара, Яцик, Слесар, Белоцерковец, Мичин, Будковский (к)
«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык (к), Холод, Ременяк, Роман, Горин, Рябов, Пастух, Карабин, Погорелый
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