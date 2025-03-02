ВИДЕО. В стиле Роналду. Пушкарев в высоком прыжке забивает Кривбассу

2 марта в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» и «Кривбасс».

С первых минут подопечные Василия Кобина активно начали игру.

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На 14-й минуте матча игроки «Ингульца» создали первый опасный момент, который завершился взятием ворот.

Волохатый навесил в штрафную площадку, а Пушкарев выпрыгнул выше всех и замкнул передачу головой.

ВИДЕО. В стиле Роналду. Пушкарев в высоком прыжке забивает Кривбасса.