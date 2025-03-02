Украина. Премьер лига02 марта 2025, 13:42 | Обновлено 02 марта 2025, 14:05
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ВИДЕО. В стиле Роналду. Пушкарев в высоком прыжке забивает Кривбассу
Подопечные Василия Кобина активно начали игру
02 марта 2025, 13:42 | Обновлено 02 марта 2025, 14:05
515
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2 марта в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» и «Кривбасс».
С первых минут подопечные Василия Кобина активно начали игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 14-й минуте матча игроки «Ингульца» создали первый опасный момент, который завершился взятием ворот.
Волохатый навесил в штрафную площадку, а Пушкарев выпрыгнул выше всех и замкнул передачу головой.
ВИДЕО. В стиле Роналду. Пушкарев в высоком прыжке забивает Кривбасса.
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