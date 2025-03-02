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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 13:42 | Обновлено 02 марта 2025, 14:05
515
0

ВИДЕО. В стиле Роналду. Пушкарев в высоком прыжке забивает Кривбассу

Подопечные Василия Кобина активно начали игру

02 марта 2025, 13:42 | Обновлено 02 марта 2025, 14:05
515
0
ВИДЕО. В стиле Роналду. Пушкарев в высоком прыжке забивает Кривбассу
Ингулец. Олег Пушкарев.

2 марта в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» и «Кривбасс».

С первых минут подопечные Василия Кобина активно начали игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 14-й минуте матча игроки «Ингульца» создали первый опасный момент, который завершился взятием ворот.

Волохатый навесил в штрафную площадку, а Пушкарев выпрыгнул выше всех и замкнул передачу головой.

ВИДЕО. В стиле Роналду. Пушкарев в высоком прыжке забивает Кривбасса.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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