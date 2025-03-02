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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 13:58 | Обновлено 02 марта 2025, 14:00
1248
0

Ингулец – Кривбасс – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч все же начался

02 марта 2025, 13:58 | Обновлено 02 марта 2025, 14:00
1248
0
Ингулец – Кривбасс – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

2 марта все же начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Кривбассом».

Игра проходит на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Сначала команды должны были сыграть 1 марта, но из-за длительной воздушной тревоги матч был перенесен на следующий день.

На 14-й минуте матча игроки «Ингульца» создали первый опасный момент, который завершился взятием ворот. Волохатый навесил в штрафную площадку, а Пушкарев выпрыгнул выше всех и замкнул передачу головой.

Под занавес первого тайма игроки из Петрова организовали контратаку. Пушкарев вывел один на один с голкипером Бенедюка, который без проблем переиграл голкипера.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская Премьер-лига. 19-й тур. 2 марта

Ингулец Петрово – Кривбасс Кривой Рог – 1:0

Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40

Предупреждения: Соса, 44

Ингулец: Паламарчук, Малыш, Дыхтярук, Катрич, Дубилей, Бенедюк, Волохатый, Лосенко, Гаджук, Пушкарев, Кисленко

Кривбасс: Маханьков, Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго, Кузык, Илич, Аморозо, Микитишин, Хомченовский, Соса

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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