Ингулец – Кривбасс – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 марта все же начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Кривбассом».

Игра проходит на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Сначала команды должны были сыграть 1 марта, но из-за длительной воздушной тревоги матч был перенесен на следующий день.

На 14-й минуте матча игроки «Ингульца» создали первый опасный момент, который завершился взятием ворот. Волохатый навесил в штрафную площадку, а Пушкарев выпрыгнул выше всех и замкнул передачу головой.

Под занавес первого тайма игроки из Петрова организовали контратаку. Пушкарев вывел один на один с голкипером Бенедюка, который без проблем переиграл голкипера.

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Украинская Премьер-лига. 19-й тур. 2 марта

Ингулец Петрово – Кривбасс Кривой Рог – 1:0

Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40

Предупреждения: Соса, 44

Ингулец: Паламарчук, Малыш, Дыхтярук, Катрич, Дубилей, Бенедюк, Волохатый, Лосенко, Гаджук, Пушкарев, Кисленко

Кривбасс: Маханьков, Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго, Кузык, Илич, Аморозо, Микитишин, Хомченовский, Соса

Видео голов и обзор матча