Останется в клубе? Руководство Ромы подвело итоги работы Раньери

Руководство римской «Ромы», за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, проанализировало период работы Клаудио Раньери.

Президент клуба Дэн Фридкин планирует оставить итальянского специалиста на должности, поскольку руководитель доволен последними результатами. Фридкин работает над продолжением сотрудничества со специалистом, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что Клаудио возглавил «волков» в ноябре 2024 года. За этот период «Рома» под руководством Клаудио отыграла 22 матча, из которых 12 поединков завершились победой. Также по пять раз случались ничьи и поражения.

В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на несколько позиций. На сегодняшний день коллектив находится на девятом месте, имея в активе 40 баллов.

