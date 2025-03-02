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  4. Останется в клубе? Руководство Ромы подвело итоги работы Раньери
Италия
02 марта 2025, 13:47 | Обновлено 02 марта 2025, 13:49
398
1

Останется в клубе? Руководство Ромы подвело итоги работы Раньери

Президент желает продолжить сотрудничество со специалистом

02 марта 2025, 13:47 | Обновлено 02 марта 2025, 13:49
398
1
Останется в клубе? Руководство Ромы подвело итоги работы Раньери
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Руководство римской «Ромы», за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, проанализировало период работы Клаудио Раньери.

Президент клуба Дэн Фридкин планирует оставить итальянского специалиста на должности, поскольку руководитель доволен последними результатами. Фридкин работает над продолжением сотрудничества со специалистом, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что Клаудио возглавил «волков» в ноябре 2024 года. За этот период «Рома» под руководством Клаудио отыграла 22 матча, из которых 12 поединков завершились победой. Также по пять раз случались ничьи и поражения.

В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на несколько позиций. На сегодняшний день коллектив находится на девятом месте, имея в активе 40 баллов.

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Клаудио Раньери Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Artem_Ponomar
Раньєрі ж сам казав що буде тренувати до кінця сезону і тоді напевно закінчить кар'єру, я думаю дід на старості років заслужив відпочити від цих нервів
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