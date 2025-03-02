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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 13:53 |
112
0

Три игрока Левого Берега возобновятся к следующему туру

Зимний новичок из Бразилии еще проигрывает конкуренцию

02 марта 2025, 13:53 |
112
0
Три игрока Левого Берега возобновятся к следующему туру
ФК Левый Берег

Как стало известно Sport.ua, в поединке 19-го тура чемпионата УПЛ с «Черноморцем» Эрнест Астахов, Иван Когут и Илья Караващенко не смогли помочь «Левому Берегу» из-за респираторных заболеваний.

Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы они успели вернуться в строй к календарному матчу 20-го тура с «Вересом», который состоится 7 марта.

По имеющейся информации, Валерий Самар и Андрей Якимов должны восстановиться после повреждений уже во время международной мартовской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

Что касается «зимнего» новичка киевлян из Бразилии – атакующего полузащитника Диего, то он попадал в заявку в поединках с «Шахтером» и «Черноморцем», но ему еще нужно время на адаптацию, чтобы претендовать на место в стартовом составе.

Сейчас «Левый Берег» занимает 11 место в УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак рассказал, что помогло его подопечным праздновать победу в матче 19-го тура УПЛ в Одессе над «Черноморцем».

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инсайд травма Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Иван Когут Илья Караващенко Андрей Якимив Диего
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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