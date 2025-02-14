Игроки с наибольшим количеством наград Золотая бутса в XXI веке

Не секрет, что в футболе ежегодно определяется лучший бомбардир среди ведущих европейских чемпионатов, который по итогам сезона получает Золотую бутсу. Среди бомбардиров эта награда является самой престижной среди индивидуальных трофеев.

Список игроков с наибольшим количеством наград Золотая бутса в XXI веке

Лионель Месси – 6 (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019) Криштиану Роналду – 4 (2008, 2011, 2014, 2015) Роберт Левандовски – 2 (2021, 2022) Луис Суарес – 2 (2014, 2016) Диего Форлан – 2 (2005, 2009) Тьерри Анри – 2 (2004, 2005) Эрлинг Холанд – 1 (2023) Гарри Кейн – 1 (2024) Чиро Иммобиле – 1 (2020) Лука Тони – 1 (2006)

Самый высокий показатель результативности в борьбе за Золотую бутсу показал Лионель Месси в сезоне 2011/2012, в котором он забил 50 мячей. Больше всего представителей среди стран в рейтинге имеют сборные Италии и Уругвая (2).