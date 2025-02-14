Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки с наибольшим количеством наград Золотая бутса в XXI веке
Другие новости
14 февраля 2025, 19:26 |
263
0

Игроки с наибольшим количеством наград Золотая бутса в XXI веке

Почти половину поделили между собой Месси и Роналду

14 февраля 2025, 19:26 |
263
0
Игроки с наибольшим количеством наград Золотая бутса в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine.

Не секрет, что в футболе ежегодно определяется лучший бомбардир среди ведущих европейских чемпионатов, который по итогам сезона получает Золотую бутсу. Среди бомбардиров эта награда является самой престижной среди индивидуальных трофеев.

Список игроков с наибольшим количеством наград Золотая бутса в XXI веке

  1. Лионель Месси – 6 (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019)
  2. Криштиану Роналду – 4 (2008, 2011, 2014, 2015)
  3. Роберт Левандовски – 2 (2021, 2022)
  4. Луис Суарес – 2 (2014, 2016)
  5. Диего Форлан – 2 (2005, 2009)
  6. Тьерри Анри – 2 (2004, 2005)
  7. Эрлинг Холанд – 1 (2023)
  8. Гарри Кейн – 1 (2024)
  9. Чиро Иммобиле – 1 (2020)
  10. Лука Тони – 1 (2006)

Самый высокий показатель результативности в борьбе за Золотую бутсу показал Лионель Месси в сезоне 2011/2012, в котором он забил 50 мячей. Больше всего представителей среди стран в рейтинге имеют сборные Италии и Уругвая (2).

По теме:
Источник: Холанд был в ярости и ругался после поражения от Реала в ЛЧ
Салах повторил уникальное достижение Ширера, Анри и Ван Перси в АПЛ
Аль-Наср с Роналду переиграл Аль-Ахли и продолжает преследование лидеров
Лионель Месси Криштиану Роналду Роберт Левандовски Луис Суарес Диего Форлан Тьерри Анри Эрлинг Холанд Гарри Кейн Чиро Иммобиле Лука Тони Золотая бутса статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Футбол | 14 февраля 2025, 03:01 0
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»

Игроки «Ромы» получили восемь желтых карточек и одну красную

ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
Футбол | 14 февраля 2025, 13:38 10
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег

Для семьи Виктора Корниенко комфортная сумма для жизни – 5-8 тысяч долларов в месяц

Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Футбол | 13.02.2025, 21:00
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Судейство и опыт. В Шахтере U-19 объяснили поражение 1:5 в Юношеской ЛУ
Футбол | 14.02.2025, 18:29
Судейство и опыт. В Шахтере U-19 объяснили поражение 1:5 в Юношеской ЛУ
Судейство и опыт. В Шахтере U-19 объяснили поражение 1:5 в Юношеской ЛУ
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Футбол | 13.02.2025, 20:28
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
14.02.2025, 07:44 8
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
12.02.2025, 18:00 1
Футбол
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 22
Футбол
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем