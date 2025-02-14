Игроки с наибольшим количеством наград Золотая бутса в XXI веке
Почти половину поделили между собой Месси и Роналду
Не секрет, что в футболе ежегодно определяется лучший бомбардир среди ведущих европейских чемпионатов, который по итогам сезона получает Золотую бутсу. Среди бомбардиров эта награда является самой престижной среди индивидуальных трофеев.
Список игроков с наибольшим количеством наград Золотая бутса в XXI веке
- Лионель Месси – 6 (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019)
- Криштиану Роналду – 4 (2008, 2011, 2014, 2015)
- Роберт Левандовски – 2 (2021, 2022)
- Луис Суарес – 2 (2014, 2016)
- Диего Форлан – 2 (2005, 2009)
- Тьерри Анри – 2 (2004, 2005)
- Эрлинг Холанд – 1 (2023)
- Гарри Кейн – 1 (2024)
- Чиро Иммобиле – 1 (2020)
- Лука Тони – 1 (2006)
Самый высокий показатель результативности в борьбе за Золотую бутсу показал Лионель Месси в сезоне 2011/2012, в котором он забил 50 мячей. Больше всего представителей среди стран в рейтинге имеют сборные Италии и Уругвая (2).
📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de soulier d’or au 21eme siècle pic.twitter.com/r0vdqMNMv4— PopFoot (@ThePopFoot) February 14, 2025
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