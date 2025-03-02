Перес вычеркнул игрока основы Реала из своих планов. Клуб его продаст

Французский левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди с большой вероятностью покинет королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 29-летний футболист хотел бы продолжить играть за «сливочных», но президент клуба Флорентино Перес не готов продлевать с ним контракт на улучшенных условиях, которых хочет сам Менди. Его действующее соглашение действует до лета 2026 года.

Отмечается, что Флорентино уже вычеркнул Ферлана Менди из планов «галактикос» и летом клуб будет пытаться продать этого игрока.

В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом может покинуть Лука Модрич.