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  4. Перес вычеркнул игрока основы Реала из своих планов. Клуб его продаст
Испания
02 марта 2025, 14:02 | Обновлено 02 марта 2025, 14:03
1334
0

Перес вычеркнул игрока основы Реала из своих планов. Клуб его продаст

Ферлан Менди серьезно рискует покинуть королевский клуб

02 марта 2025, 14:02 | Обновлено 02 марта 2025, 14:03
1334
0
Перес вычеркнул игрока основы Реала из своих планов. Клуб его продаст
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди с большой вероятностью покинет королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 29-летний футболист хотел бы продолжить играть за «сливочных», но президент клуба Флорентино Перес не готов продлевать с ним контракт на улучшенных условиях, которых хочет сам Менди. Его действующее соглашение действует до лета 2026 года.

Отмечается, что Флорентино уже вычеркнул Ферлана Менди из планов «галактикос» и летом клуб будет пытаться продать этого игрока.

В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом может покинуть Лука Модрич.

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Ферлан Менди Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Флорентино Перес
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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