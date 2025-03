Терпение лопнуло. РБ Лейпцинг летом назначит нового тренера

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе попрощается с командой по окончании текущего сезона.

Как проинформировал инсайдер Флориан Плеттенберг, руководство клуба решило не увольнять специалиста в разгар футбольного сезона. Специалист покинет коллектив только тогда, когда «РБ Лейпциг» отправится в летний отпуск. После сезона клуб будет искать нового специалиста на пост главного тренера.

Марко возглавляет «быков» с начала сезона-2022/23. При немецком тренере «РБ Лейпциг» в общей сложности отыграл 124 матча, однако лишь 71 поединок завершился победой команды.

В турнирной таблице Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает шестую строчку. В активе коллектива 38 зачетных баллов.

