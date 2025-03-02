Терпение лопнуло. РБ Лейпцинг летом назначит нового тренера
Марко Розе доработает до конца сезона
Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе попрощается с командой по окончании текущего сезона.
Как проинформировал инсайдер Флориан Плеттенберг, руководство клуба решило не увольнять специалиста в разгар футбольного сезона. Специалист покинет коллектив только тогда, когда «РБ Лейпциг» отправится в летний отпуск. После сезона клуб будет искать нового специалиста на пост главного тренера.
Марко возглавляет «быков» с начала сезона-2022/23. При немецком тренере «РБ Лейпциг» в общей сложности отыграл 124 матча, однако лишь 71 поединок завершился победой команды.
В турнирной таблице Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает шестую строчку. В активе коллектива 38 зачетных баллов.
🚨🆕 The clear trend is that Marco #Rose will remain RB Leipzig’s coach. The current goal is for Leipzig to finish the season with Rose.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 2, 2025
A major upheaval is planned for the summer, and a separation from Rose is planned then.@philipphinze24 | @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/KWzXj9lnK6
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