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Германия
02 марта 2025, 13:59 | Обновлено 02 марта 2025, 14:02
334
0

Терпение лопнуло. РБ Лейпцинг летом назначит нового тренера

Марко Розе доработает до конца сезона

02 марта 2025, 13:59 | Обновлено 02 марта 2025, 14:02
334
0
Терпение лопнуло. РБ Лейпцинг летом назначит нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе попрощается с командой по окончании текущего сезона.

Как проинформировал инсайдер Флориан Плеттенберг, руководство клуба решило не увольнять специалиста в разгар футбольного сезона. Специалист покинет коллектив только тогда, когда «РБ Лейпциг» отправится в летний отпуск. После сезона клуб будет искать нового специалиста на пост главного тренера.

Марко возглавляет «быков» с начала сезона-2022/23. При немецком тренере «РБ Лейпциг» в общей сложности отыграл 124 матча, однако лишь 71 поединок завершился победой команды.

В турнирной таблице Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает шестую строчку. В активе коллектива 38 зачетных баллов.

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Марко Розе РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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