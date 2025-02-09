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  4. Атлетико забил третий пенальти в ворота Реала в Ла Лиге с сезона 2008/09
Испания
09 февраля 2025, 02:00 |
43
0

Атлетико забил третий пенальти в ворота Реала в Ла Лиге с сезона 2008/09

Встреча завершилась ничьей (1:1)

09 февраля 2025, 02:00 |
43
0
Атлетико забил третий пенальти в ворота Реала в Ла Лиге с сезона 2008/09
Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» пробил лишь четвертый пенальти в ворота «Реала» с 2008/09 сезона в Ла Лиге, 3 из которых завершились голом.

8 февраля состоялся поединок 23-го тура чемпионата Испании между командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Гол Хулиана Альвареса с 11-метрового удара стал вторым с сезона 2008/09 на «Сантьяго Бернабеу» в ворота мадридского «Реала». Первый пенальти на домашней арене «сливочных» забил в 2010 году Диего Форлан.

В этом розыгрыше Ла Лиги «матрасники» находятся на втором месте в турнирной таблице (14 побед, 7 ничьих, 2 поражения). Мадридский «Реал» занимает первую позицию (15 побед, 5 ничьих, 3 поражения).

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Реал - Атлетико Хулиан Альварес Диего Форлан
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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