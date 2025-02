Атлетико забил третий пенальти в ворота Реала в Ла Лиге с сезона 2008/09

«Атлетико» пробил лишь четвертый пенальти в ворота «Реала» с 2008/09 сезона в Ла Лиге, 3 из которых завершились голом.

8 февраля состоялся поединок 23-го тура чемпионата Испании между командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Гол Хулиана Альвареса с 11-метрового удара стал вторым с сезона 2008/09 на «Сантьяго Бернабеу» в ворота мадридского «Реала». Первый пенальти на домашней арене «сливочных» забил в 2010 году Диего Форлан.

В этом розыгрыше Ла Лиги «матрасники» находятся на втором месте в турнирной таблице (14 побед, 7 ничьих, 2 поражения). Мадридский «Реал» занимает первую позицию (15 побед, 5 ничьих, 3 поражения).

