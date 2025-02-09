Реал Мадрид

Реал – Атлетико – 1:1. Бланкос удержал лидерство. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты мадридского дерби
В субботу, 8 февраля, прошел матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли мадридские «Реал» и «Атлетико».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч завершился вничью 1:1.
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Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных мадридского «Реала».
На 35-й минуте гости вышли вперед – забил Хулиан Альварес. Сравнял счет Килиан Мбаппе, который забил на 50-й.
«Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге с 50 очками, у «Атлетико» на один пункт меньше, у «Барселоны» на пять, но есть одна игра в запасе.
Ла Лига. 23-й тур, 8 февраля.
Реал – Атлетико – 1:1
Голы: Мбаппе, 50 – Альварес, 35.
ГОЛ! Альварес, 35 мин, 0:1!
ГОЛ! Мбаппе, 50 мин, 1:1!
События матча
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