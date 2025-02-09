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Реал Мадрид
08.02.2025 22:00 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
09 февраля 2025, 01:09 |
2083
0

Реал – Атлетико – 1:1. Бланкос удержал лидерство. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты мадридского дерби

09 февраля 2025, 01:09 |
2083
0
Реал – Атлетико – 1:1. Бланкос удержал лидерство. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Атлетико

В субботу, 8 февраля, прошел матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных мадридского «Реала».

На 35-й минуте гости вышли вперед – забил Хулиан Альварес. Сравнял счет Килиан Мбаппе, который забил на 50-й.

«Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге с 50 очками, у «Атлетико» на один пункт меньше, у «Барселоны» на пять, но есть одна игра в запасе.

Ла Лига. 23-й тур, 8 февраля.

Реал – Атлетико – 1:1
Голы: Мбаппе, 50 – Альварес, 35.

ГОЛ! Альварес, 35 мин, 0:1!

ГОЛ! Мбаппе, 50 мин, 1:1!

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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