Мадридское дерби снова без победителя. Реал и Атлетико сыграли вничью
Команды обменялись голами
В центральном поединке 23-го тура испанской Ла Лиги состоялось мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико». К очному противостоянию принципиальные соперники подошли во главе турнирной таблицы: «галактикос» на одно очко опережали «матрасников».
В первом тайме на поле шла в основном позиционная игра. Хозяева поля больше владели мячом, пытаясь преодолеть насыщенную Оборону «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне как всегда грамотно действовали в обороне, но не забывали о контратаках, которые выглядели довольно перспективно. Правда, до перерыва остроты у ворот команд было крайне мало.
И все же, первая половина встречи не завершилась с нулями на табло. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Реала» после просмотра видеоповтора, усмотрев нарушение правил со стороны Тчуамэни. Откровенно говоря, такое решение не выглядело однозначным даже после вмешательства ВАР. Интересно, что этот пенальти стал первым, назначенным в ворота Королевского клуба в текущем испанском чемпионате. С 11-тиметровой отметки мяч в ворота отправил Альварес.
Во втором тайме игра «галактикос» изменилась, появилась скорость и это сразу принесло успех хозяевам поля. Свой прорыв по правому флангу Родриго завершил прострелом, а после удара Беллингема мяч попал в Хименеса. Футбольный снаряд отскочил к Неймару, который отправил его в цель. Уже в следующей атаке хозяева едва снова не отпраздновали взятие ворот. Навес Винисиуса замкнул Беллингем и мяч попал в перекладину.
«Галактикос» начали переигрывать соперников, и будь они поточнее в завершающей стадии, у «Атлетико» могли возникнуть серьезные проблемы. «Матрасники» в основном уделяли внимание обороне, пытаясь не дать пространства активным Винисиусу, Неймару и Родриго. Хозяева старались вырвать победу, но не смогли этого сделать: финальный свисток зафиксировал ничейный результат.
Мадридское дерби между этими соперниками третий раз подряд завершилось вничью со счетом 1:1. Команды продолжат борьбу за чемпионство, а у «Барселоны», которая занимает третье место, появился шанс сократить отставание от лидеров.
Чемпионат Испании. 23-й тур.
«Реал» – «Атлетико» – 1:1
Голы: Мбаппе (50) – Альварес (35, пенальти)
Предупреждения: Себальос (25) – Лангле (45+4), Галан (49), Серлот (92)
«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Камавинга, 82), Асенсио, Тчуамэни, Ф.Гарсия, Вальверде, Себальос (Модрич, 81), Беллингем, Родриго (Б.Диас, 88), Мбаппе, Винисиус Жуниор
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Хименес, Лангле, Галан (Рейнилдо, 64), Джулиано Симеоне (Молина, 64), Де Пауль (Корреа, 77), Барриос, Лино (Коке, 64), Гризманн, Альварес (Серлот, 81)
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион АПЛ заинтересовался Джудом Беллингемом
Белинда Бенчич переиграла Эшлин Крюгер в трех сетах на турнире WTA 500 в Абу-Даби