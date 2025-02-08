Мадридское дерби снова без победителя. Реал и Атлетико сыграли вничью

В центральном поединке 23-го тура испанской Ла Лиги состоялось мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико». К очному противостоянию принципиальные соперники подошли во главе турнирной таблицы: «галактикос» на одно очко опережали «матрасников».

В первом тайме на поле шла в основном позиционная игра. Хозяева поля больше владели мячом, пытаясь преодолеть насыщенную Оборону «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне как всегда грамотно действовали в обороне, но не забывали о контратаках, которые выглядели довольно перспективно. Правда, до перерыва остроты у ворот команд было крайне мало.

Getty Images/Global Images Ukraine

И все же, первая половина встречи не завершилась с нулями на табло. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Реала» после просмотра видеоповтора, усмотрев нарушение правил со стороны Тчуамэни. Откровенно говоря, такое решение не выглядело однозначным даже после вмешательства ВАР. Интересно, что этот пенальти стал первым, назначенным в ворота Королевского клуба в текущем испанском чемпионате. С 11-тиметровой отметки мяч в ворота отправил Альварес.

Во втором тайме игра «галактикос» изменилась, появилась скорость и это сразу принесло успех хозяевам поля. Свой прорыв по правому флангу Родриго завершил прострелом, а после удара Беллингема мяч попал в Хименеса. Футбольный снаряд отскочил к Неймару, который отправил его в цель. Уже в следующей атаке хозяева едва снова не отпраздновали взятие ворот. Навес Винисиуса замкнул Беллингем и мяч попал в перекладину.

«Галактикос» начали переигрывать соперников, и будь они поточнее в завершающей стадии, у «Атлетико» могли возникнуть серьезные проблемы. «Матрасники» в основном уделяли внимание обороне, пытаясь не дать пространства активным Винисиусу, Неймару и Родриго. Хозяева старались вырвать победу, но не смогли этого сделать: финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридское дерби между этими соперниками третий раз подряд завершилось вничью со счетом 1:1. Команды продолжат борьбу за чемпионство, а у «Барселоны», которая занимает третье место, появился шанс сократить отставание от лидеров.

Чемпионат Испании. 23-й тур.

«Реал» – «Атлетико» – 1:1

Голы: Мбаппе (50) – Альварес (35, пенальти)

Предупреждения: Себальос (25) – Лангле (45+4), Галан (49), Серлот (92)

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Камавинга, 82), Асенсио, Тчуамэни, Ф.Гарсия, Вальверде, Себальос (Модрич, 81), Беллингем, Родриго (Б.Диас, 88), Мбаппе, Винисиус Жуниор

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Хименес, Лангле, Галан (Рейнилдо, 64), Джулиано Симеоне (Молина, 64), Де Пауль (Корреа, 77), Барриос, Лино (Коке, 64), Гризманн, Альварес (Серлот, 81)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА