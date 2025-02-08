Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мадридское дерби снова без победителя. Реал и Атлетико сыграли вничью
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
08.02.2025 22:00 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 09 февраля 2025, 00:39
436
2

Мадридское дерби снова без победителя. Реал и Атлетико сыграли вничью

Команды обменялись голами

08 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 09 февраля 2025, 00:39
436
2
Мадридское дерби снова без победителя. Реал и Атлетико сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном поединке 23-го тура испанской Ла Лиги состоялось мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико». К очному противостоянию принципиальные соперники подошли во главе турнирной таблицы: «галактикос» на одно очко опережали «матрасников».

В первом тайме на поле шла в основном позиционная игра. Хозяева поля больше владели мячом, пытаясь преодолеть насыщенную Оборону «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне как всегда грамотно действовали в обороне, но не забывали о контратаках, которые выглядели довольно перспективно. Правда, до перерыва остроты у ворот команд было крайне мало.

Getty Images/Global Images Ukraine

И все же, первая половина встречи не завершилась с нулями на табло. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Реала» после просмотра видеоповтора, усмотрев нарушение правил со стороны Тчуамэни. Откровенно говоря, такое решение не выглядело однозначным даже после вмешательства ВАР. Интересно, что этот пенальти стал первым, назначенным в ворота Королевского клуба в текущем испанском чемпионате. С 11-тиметровой отметки мяч в ворота отправил Альварес.

Во втором тайме игра «галактикос» изменилась, появилась скорость и это сразу принесло успех хозяевам поля. Свой прорыв по правому флангу Родриго завершил прострелом, а после удара Беллингема мяч попал в Хименеса. Футбольный снаряд отскочил к Неймару, который отправил его в цель. Уже в следующей атаке хозяева едва снова не отпраздновали взятие ворот. Навес Винисиуса замкнул Беллингем и мяч попал в перекладину.

«Галактикос» начали переигрывать соперников, и будь они поточнее в завершающей стадии, у «Атлетико» могли возникнуть серьезные проблемы. «Матрасники» в основном уделяли внимание обороне, пытаясь не дать пространства активным Винисиусу, Неймару и Родриго. Хозяева старались вырвать победу, но не смогли этого сделать: финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридское дерби между этими соперниками третий раз подряд завершилось вничью со счетом 1:1. Команды продолжат борьбу за чемпионство, а у «Барселоны», которая занимает третье место, появился шанс сократить отставание от лидеров.

Чемпионат Испании. 23-й тур.

«Реал» – «Атлетико» – 1:1

Голы: Мбаппе (50) – Альварес (35, пенальти)

Предупреждения: Себальос (25) – Лангле (45+4), Галан (49), Серлот (92)

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Камавинга, 82), Асенсио, Тчуамэни, Ф.Гарсия, Вальверде, Себальос (Модрич, 81), Беллингем, Родриго (Б.Диас, 88), Мбаппе, Винисиус Жуниор

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Хименес, Лангле, Галан (Рейнилдо, 64), Джулиано Симеоне (Молина, 64), Де Пауль (Корреа, 77), Барриос, Лино (Коке, 64), Гризманн, Альварес (Серлот, 81)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Принц Мадрида. Мбаппе достиг отметки в 500 результативных действий
Усиление обороны. Реал настроен на подписание 3 молодых защитников
Реал – Атлетико – 1:1. Бланкос удержал лидерство. Видео голов и обзор
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Атлетико отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Футбол | 08 февраля 2025, 08:10 9
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение

Чемпион АПЛ заинтересовался Джудом Беллингемом

Олимпийская чемпионка 2020 с камбеком выиграла первый трофей за 2 года
Теннис | 08 февраля 2025, 17:47 10
Олимпийская чемпионка 2020 с камбеком выиграла первый трофей за 2 года
Олимпийская чемпионка 2020 с камбеком выиграла первый трофей за 2 года

Белинда Бенчич переиграла Эшлин Крюгер в трех сетах на турнире WTA 500 в Абу-Даби

Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Хоккей | 08.02.2025, 20:15
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Дженоа без Малиновского сыграл вничью с Торино
Футбол | 08.02.2025, 23:52
Дженоа без Малиновского сыграл вничью с Торино
Дженоа без Малиновского сыграл вничью с Торино
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
Бокс | 08.02.2025, 07:37
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Пеналь мутний,знову хай від Реала буде.
Ответить
+1
Дыряво с пердя🤣
Барселона выиграла
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
07.02.2025, 20:16 64
Футбол
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
07.02.2025, 08:22
Теннис
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
08.02.2025, 07:13 40
Футбол
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
07.02.2025, 07:48 18
Футбол
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
08.02.2025, 01:54 2
Бокс
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем