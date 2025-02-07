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Реал Мадрид
08.02.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
07 февраля 2025, 21:41 |
66
0

Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура испанской Ла Лиги

07 февраля 2025, 21:41 |
66
0
Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 февраля, состоится поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Предстоящее противостояние имеет огромное значение для обеих команд, ведь они занимают первые две позиции турнирной таблицы. «Реал» опережает принципиального соперника всего на одно очко. В прошлом туре испанского чемпионата «галактикос» неожиданно проиграли «Эспаньолу» (0:1), а «матрасники» одолели «Мальорку» (2:0). Отметим, что команда Диего Симеоне имеет самую надежную оборону в текущем сезоне Ла Лиги. В первом круге мадридское дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
8 февраля 2025 -
22:00
Атлетико Мадрид
Ничья 2.37 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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