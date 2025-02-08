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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
08.02.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
08 февраля 2025, 04:01 |
148
0

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 февраля в 22:00 по Киеву

08 февраля 2025, 04:01 |
148
0
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Коллаж Sport.ua

8 февраля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 23-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне была лучшей и в Испании, и в Европе. Но в ней важную роль играли Начо, Кроос, Карвахаль. Первые два уже не в составе (Тони и вовсе закончил), а латераль, и не только он, в лазарете. Вместо замены им Флорентино Перес укреплял атаку, наконец-то заполучив Мбаппе. Стоит ли удивляться тому, что у Анчелотти снова после триумфальной темпорады наметился спад, и опять часто говорят о его возможной отставке. Впрочем, провал был только в Суперкубке Испании, с разгромом от Барселоны. При этом уже выиграно Межконтинентальный кубок, а до него - Суперкубок УЕФА, исправлено ситуацию в Лиге чемпионов, где обеспечено главное, выход в плей-офф. Ну, а в Примере даже при всех осечках в феврале лидировали именно сливочные! Но долго это не продлилось: в прошлом туре уступили Эспаньолу, в кубке только в концовке вырвали победу над Леганесом 3:2.

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Атлетико

Клуб в прошлом сезоне проиграл оба полуфинала кубка Атлетику. И чуть не отдал ему же 4-е место в Примере, при том, что Жирона так и финишировала выше. В общем, у руководства проекта и Симеоне были аргументы в пользу старта капитального обновления состава, на что летом не жалели денег. Поначалу при этом результаты были посредственные, но в итоге закончили прошлый и начали нынешний календарный год рекордной для себя серией побед - 15 матчей кряду! Вот только после этого, лишь поднявшись на первое место в Ла Лиге, матрасники допустили несколько осечек кряду, вернувшись в статус догоняющих: Леганесу и вовсе проиграли, с Вильярреалом дома ограничились ничьей. Зато Мальорка была обыграна сухо и уверенно. В кубке с Хетафе и вовсе оформили 5:0.

Статистика личных встреч

Дерби в последнее время складываются любопытно. При единственной победе Чоло-Тим в позапрошлом году, остальные 5 очных матча соседа приносили результативные ничьи - иное дело, что потом в экстра-тайме и серии пенальти уже были разные итоги.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы Анчелотти. Но их соперник выглядит как минимум не хуже - ставим на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,98).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
8 февраля 2025 -
22:00
Атлетико Мадрид
Атлетико не проиграет 1.98 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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